CHP'li Özel'den Bahçeli ve Erdoğan'a sert tepki

06 Ekim 2021 Çarşamba, 17:09

Özel, İstanbul Adalar’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin; TÜGVA’ya kullandırılan iskeleyi mahkeme kararı ile tahliye etmek istemesinin ardından yaşananları “hukuk skandalı” olarak değerlendirdi. Özel, “Mahkeme kararına rağmen Süleyman Soylu’nun talimatıyla bir suç daha işlendi; ilçe başkanımız, zabıta müdürümüz, İBB’nin yetkilileri, şehir hatlarının görevlileri, ‘suç işleri bakanının’ talimatı ile darp edildiler. Mahkeme bile ‘olmaz’ demiş, kaba kuvvet var, milletimize şikayet ediyoruz” dedi.

Özgür Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

YANGIN VAR, TAYYİP BEY GOFRET ALARAK SAÇINI TARIYOR

"Tayyip Bey, tarım kredi marketlerine giderek alışveriş yaptı, 1002 lira ödedi, ‘fiyatlar gayet uygun’ dedi. ‘Fiyatlar uygun’ demesini milletimize şikâyet ediyoruz. Millete layık gördüğü arabaya; et, süt, yağ koymayan. Mutfakta yangın var. Sofrada yangın var. Cüzdanda yangın var. Ama Tayyip Bey, gofret alarak saçını tarıyor. Bir yandan Tayyip Bey, absürt sinemaya soyunmuşken hakikaten aralarında ittifak var. Dün, döndü dolaştı, biz çağrı yapmıştık, ‘Sayın Bahçeli, sen teröristtin adını söyle, sivri biber değil mi, bu baş teröristin adını söyle’ demiştik. Sayın Bahçeli bu sözümüzü tuttu ve ‘bölücü kebapçıların işsizlikte payı var’ dedi. ‘Bu kadar işsiz var, bölücü kebapçılar’ diyor. Biz mizah olarak çağrı yaptık, ‘bölücü kebapçılar’ aklıma gelmemişti gerçekten.



ÖĞRENCİYE ‘TERÖRİST’ DİYEMEZSİN

Yurt kapasitesi tartışması var. Üniversite kazanan 9.7’sine yurt sağlayabiliyoruz şu an da 8.3’üne sağlayabiliyoruz. Bu oranları bin çeşit yapabilirsiniz. Ama ciddi bir sorun var. Tam da şununla karşı karşıyayız. ‘Kimi şehirlerde yurt sorunu yok’ diyebilirsiniz ama öğrenciye ‘sen teröristsin’ diyemezsin. Bir söz dersiniz, dinleyen adam onun öyle olmadığını biliyordur. Torunu yurtsuz kalmış gidemiyor, Tayyip Bey ‘her öğrencinin yurdu var’ diyor. AK Parti seçmeni ablam, karşı komşusunun yurt sorunu yüzünden gözyaşı döktüğünü bilince, sen de ‘yurt sorunu yok’ deyince baltayı taşa vuruyorsun. MHP ne kadar ilgili olduğunu söylüyor, Özhaseki ‘talimat verdik’ diyor, Gaziantep Belediye Başkanı yurtsuz öğrencilere yurt bulduğu için övünüyor, Tayyip Bey, ‘yurt sorunu yoktur’ diyor"

