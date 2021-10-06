CHP'li Zeybek: "İnşaat sektörü iflas bayrağını çekti"
CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Üyesi Gökan Zeybek, AKP’nin yanlış yönetim anlayışı, yanlış kentleşme anlayışı ve yanlış kentsel dönüşüm anlayışına vurgu yaptı.
CHP'li Zeybek, Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin Araştırılması ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun Raporu üzerine "Fikirtepe enkazı orada aynı şekilde duruyor. Fikirtepe çöküntü alanında yoksullar var. Ellerini kıpırdatmıyolar. 10 yıldır orada insanlar mağdur hâlde bekliyor" diyerek belediyelerin kentsel dönüşüm planları için bütçelerine dikkat çekti.
İNŞAAT SEKTÖRÜ İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ"
"AKP’nin yanlış yönetim anlayışı, yanlış kentleşme anlayışı, yanlış kentsel dönüşüm anlayışı yüzünden inşaat sektörü iflas bayrağını çekti" ifadelerini kullanan CHP'li Zeybek, "20 yıldır alınan bu özel iletişim vergisini, AKP iktidarı döneminde toplanan bu milyarlarca lirayı gerçekten risk altındaki kentsel dönüşüm çalışmalarında, iyileştirmelerde, güçlendirmelerde; iktidarları döneminde yoksulluk sınırının altında açlıkla yaşamak zorunda kalan emeklilerin 50 yıl önce yapmış oldukları, satın almış oldukları evlerin, konutların dönüştürülmesine harcansaydı ne olurdu?" diye sordu.
CHP'li Zeybek şöyle devam etti:
Kemerburgaz'da Demirören'in imar planları iptal edildiğinde 4 gün içinde imar planlarını yeniden yapıp askıya çıkaran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bahçeköy'de çöken binanın bulunduğu Bahçeköy Mahallesi'nin imar planlarını 10 yıldır çıkarmadı. AKP zihniyetine sahip Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kimden yana olduğu çok açık biçimiyle görülüyor. Yıkılmış inşaatlar, yarım kalmış inşaatlar, hafriyat çukurları, mahalle arasındaki göletler; bütün bunlar gerçeğin ta kendisi.
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