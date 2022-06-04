CHP'li Özgür Karabat: 'AKP, TRT’de çok büyük oyun oynuyor'

04 Haziran 2022 Cumartesi, 15:46

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, iktidara yakınlığıyla eleştirilen devlet kanalı TRT'nin bütçesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Karabat, "Ağır bir sansür yasası ile kamu yararına gazetecilik yapanları hapse atmayı isteyen AKP, TRT’de ise çok büyük oyun oynuyor" diyerek TRT'nin yönetim listesini paylaştı.

"85 milyon vatandaştan alınan vergilerle finanse edilen TRT tarafsız yayın yapacağına, A Haber’den farksız bir duruma geldi" diyen Karabat, yönetim kurulu listesinde AKP'li isimlerin olmasına dikkat çekti.

ZARARA DİKKAT ÇEKTİ

Karabat, maliye mevzuatına ve işletmeye dair bir bilgilerinin olmadığını belirtirken "TRT’nin Sayıştay raporunda 21.3 milyon liralık bir kambiyo zararı tespit edilmiş. Bu zarar neden oluştu?" diye sordu.

TRT’nin Sayıştay raporunda 21.3 milyon liralık bir kambiyo zararı tespit edildiğini belirten Karabat, "Bakın TRT yöneticileri. Hazırladığınız TRT 2020 Faaliyet Raporu’nda reklam gelirlerini 2019 için 306.2 milyon TL, 2020 için 316.1 milyon TL açıklamışsınız. Ama Sayıştay raporunda daha düşük rakamlar var. Bu farkın hesabının sorulmayacağını mı sanıyorsunuz?2020’de TRT 1 milyar 372 milyon liralık haber, hizmet ve program alımı gerçekleştirmiş. Ama bakıyorsunuz TRT reytinglerde yerlerde" ifadelerini kullandı.

"HANGİ PARAVAN YAPIM ŞİRKETLERİNE MİLYARLARCA LİRA AKTARDINIZ?"

Karabat, "Bu para izlenmeyen yapımlara hangi kriterlerle verildi? Hangi paravan yapım şirketlerine milyarlarca lira aktardınız?” diye sordu.

Karabat'ın paylaşımları yine şu şekilde: