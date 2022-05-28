TRT, dizilere yaptığı ödemeyi açıklamadı

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 02:00

Dizileri pahalıya çektiğine ilişkin eleştirilerin hedef olan TRT, TBMM KİT Komisyonu’ndaki ısrarlı sorulara karşın bölüm başı maliyetlerini açıklamadı.

TBMM KİT Komisyonu’nda TRT’nin hesapları görüşüldü. Kurumun genel müdürü Mehmet Zahid Sobacı, bandrol gelirlerini savundu. Sobacı, “Eğer ben bandrol geliri almayacaksam, elektrik payı almayacaksam veya ‘kamu fonundan’ desteklenmeyeceksem benim adım niye kamu yayıncısı? Benim en önemli ayrıcalıklarımdan biri bu” dedi.

Sobacı’nın verdiği bilgiye göre TRT’nin ilan ve reklam gelirleri 2020’de 283.4 milyon TL, 2021’de yüzde 129 artışla 649.6 milyon TL, bu dönemde de 26 Mayıs itibararıyla 717 milyon TL oldu. Sobacı, milletvekillerinin “En pahalı dizileri siz çekiyorsunuz” diyerek maliyeti açıklamasını istemelerine karşın dizilerin bölüm başı maliyetine ilişkin bilgi vermedi. Bazı dizilerin önce kendisine geldiğini belirten Sobacı, “TRT’ye geliyor ama ben bakıyorum, kamu yayıncılığı gereklilikleri itibarıyla bu senaryoyu gösteremem, ekrana taşıyamam diyorum” diye konuştu.

BÜYÜK İTİRAF!

Sobacı, kurumda ihtiyaç fazlası personel oldukları gerekçesiyle 202 kişinin gönderildiğini, 122’sinin mahkeme kararıyla geri geldiğini de söyledi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda TRT Arapça kanalında atılan tweet’in altına gelen yorumlarda Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ağır hakaretler edildiği, TRT’nin buna müdahale etmediği iddiaları konusunda da Sobacı şunları söyledi: “Fark edildiği an - öyle iki gün falan değil - tüm yorumlar kapatıldı, yoruma açık mesaj ortadan... Burası TRT, Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri ve Atatürk de bu toplumun ortak değerlerinden birisidir, buna sessiz kalınması, buna göz yumulabilmesi mümkün değildir, bunu yapabilmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla görüldüğü an yorumlar kapatılmıştır ve silinmiştir, o kötü yorumlar da temizlenmiştir.”

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, suç duyurusunda bulunulması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Sobacı, “Yani hangi vatandaş... Kime ne suç duyurusunda bulunacağız?” karşılığını verdi. TRT 2019 yılını 386.1 milyon TL, 2020 yılını da 496.5 milyon TL dönem kârıyla kapatmıştı.

HAKARETİ YALANLAMADI

Sobacı, TRT Yönetim Kurulu üyelerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında attıkları tweet’leri ise yalanlamadı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Tweet’ler doğru mu, değil mi” diye sordu. TRT Genel Müdürü Sobacı ise “Biz bu sindirmeye pabuç bırakmayız. Devlete ve millete hizmet motivasyonumuzdan hiçbir şey kaybetmeyiz” dedi. Yavuzyılmaz, “Siyasi parti genel başkanlarına hakaret etmek devlete ve millete hizmet etmek demek mi” diye sordu. Sobacı yanıt vermedi.