Denetim raporu görüşülecekti: TRT yönetimi aynı gün hastalandı

26 Mayıs 2022 Perşembe, 17:28

Meclis KİT Komisyonu'nda TRT'nin denetim raporu görüşmelerinde ‘hastalık' tartışması yaşandı. Komisyon üyesi CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, toplantıya sadece 3 üyenin gelmesini eleştirdi, tartışmalar üzerine toplantıya ara verildi. Aradan sonra Yönetim Kurulu Başkanı da Meclis'e gelince görüşmelere devam edildi.

CHP'li Sertel, “Şu anda Yönetim kurulundan 3 kişi var. TRT, kendi kurumunda bile toplantıyı 5 kişi olmadan yapamaz. Nerede bu Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri?'' dedi. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, “Yönetim Kurulu Başkanımız yolda, 5 dakikaya geliyor” deyince toplantıya ara verildi.

HEPSİ HASTALANMIŞ

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, daha sonra Sertel, kendisine ulaşan ‘mazeret dilekçelerini' açıkladı. Sertel, “TRT Yönetim Kurulu üyelerinden Meryem Atlas Çetin aniden hastalanmış ve rapor almış. Hilal Kaplan da aynı gün hastalanmış, o da rapor almış. Atakan Yılmaz ‘Sağlık nedenlerimden dolayı' katılamadığını bildirmiş, o da hasta ve istirahat almış. Hasan Öymez, Genel Müdür Yardımcısı, o da ‘Ani gelişen bir rahatsızlığım nedeniyle katılamıyorum' diyor. 4 kişi de aynı gün hastalanıyor'' dedi.

27 BİN LİRA MAAŞ

AKP Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen “Mevsimsel” diye yorum yaparken CHP'li Sertel, Yönetim Kurulu üyesi Oğuzhan Bilgin'in de konuşmacı olarak katılacağı program nedeniyle Meclis'e gelemediğini belirterek, “Kendisine teşekkür ediyorum, hiç olmazsa o aniden hastalanmamış” dedi.

Sertel, Meclis'e gelmeyen üyelerin aldıkları maaşa da dikkat çekerek, “Yönetim kurulu toplantıları üç ayda bir oluyor ve bu arkadaşlar da 2021 yılı için baktığımızda toplantı başına değil, ayda 9 bin lira alıyorlar ve toplamda üç ayda bir toplanıyorlar, 2021 yılı itibarıyla 27 bin lirayı ceplerine koyuyorlar ama böyle önemli bir toplantıya gelince, hepsi birden hastalanıp rapor alıyor” diye eleştirdi.