CHP'li Özgür Karabat ‘Tüm vatandaşların kontrol etmesini istiyorum’ diyerek uyardı: 'Hemen e-Devlet'ten kontrol edin'

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından "Tüm vatandaşlarımızın kontrol etmesini istiyorum" diyerek yurttaşların e-Devlet'ten konutlarında yabancı olup olmadığını nasıl öğreneceklerini anlattı.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 09:24
CHP'li Özgür Karabat ‘Tüm vatandaşların kontrol etmesini istiyorum’ diyerek uyardı: 'Hemen e-Devlet'ten kontrol edin'
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Hanelerde yaşayanların bilgileri dışında kaydettirildiği öne sürülen 'yabancılar' siyaset gündemine oturmuştu. 

Yurttaşlar, Türkiye'nin pek çok ilinde evde yaşayanların bilgisi dışında başka kişilerin de o evlerde yaşadığı gösterildiği belgeleri 'Evimde yabancı var' diyerek paylaşmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında 2017 yılından bu yana yazlık konut sayısının açıklamadığını dile getirdi. 

TEK TEK ANLATTI

"Peki vatandaşın yazlığında ve ya ikinci evinde kim kayıtlı? AKP bunu istemesede bunu görmenin dijital kurnazlığı var?" diye soran Karabat, yurttaşların hanelerinde ikamet eden kişileri nasıl bulabileceklerini anlattı.


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