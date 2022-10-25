CHP'li Murat Emir iktidara seslendi: 'İtibara değil gençlere bütçe'

25 Ekim 2022 Salı, 04:00

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 2023 için teklif edilen bağımlılıkla mücadele ödeneğine dikkat çekti.

Bu kapsamda bakanlığın 7 milyon 866 bin TL ödenek ayırdığını belirten Emir, “Bu tutar, 2022’ye göre artsa da halen yetersiz. İletişim Başkanlığı’nın temsil ve tanıtma ödeneği dahi bağımlılıkla mücadele ödeneğini 41’e katlıyor. İletişim Başkanlığı’na yalnızca temsil ve tanıtma için 327 milyon 913 bin TL ödenek teklif ettiler. Devleti 20 yıldır tek başına yöneten siyasi iktidar, bu işi ne yazık ki ciddiye almıyor. Bağımlılığa karşı komik paralar teklif ediyorlar” ifadelerini kullandı.

VAKALAR YÜZDE 35 ARTTI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Türkiye Uyuşturucu Raporu’na göre, Türkiye’deki uyuşturucu vakaları sayısının 1 yılda yüzde 35 arttığını aktaran Emir, şunları kaydetti: “2020’de yatarak tedavi gören kişi sayısı 9 bin 824 iken 2021’de bu sayı 12 bin 954’e ulaşmış. Bu tabloya kayıtsız kalmayın, ağzını itibarınız için açtığınız keseyi, gençlerin geleceği ve sağlığı için açın. Ancak iktidar 2024 ve 2025 için bağımlılıkla mücadele kapsamında sırasıyla 9.3 milyon TL ve 10.3 milyon TL ödenek ayrılacağını söylüyor. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, bağımlıların bağımlılıklarından kurtulması için kritik önemi bulunan faaliyetlere yönelik ödenekte gıdım gıdım öngörülen artış, bağımlılıkla mücadele işinin yeterince ciddiye alınmadığını ortaya koyuyor.”