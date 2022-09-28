CHP'li Özgür Karabat 'Türk Lirası'nı değersizleştirme operasyonu'nu paylaştı: 'AKP’nin ekonomi modelinde yeni bir evreye girildi'

28 Eylül 2022 Çarşamba, 16:27

Yüksek enflasyon, yüksek cari açık ve düşük rezerve rağmen uygulanan düşük faiz uygulaması nedeniyle baskı altında olan dolar/TL’de yeni rekorlar gelmeye devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından 'Türk Lirası'nı değersizleştirme operasyonu' başlıklı bir yazı dizisi yayımladı.

Yılsonuna doğru TL'nin daha da zayıflatılacağını işaret eden Karabat, "Önümüzdeki aylarda baz etkisiyle enflasyon daha düşük çıkacak. Ama AKP sanki pahalılık bitecekmiş gibi algı oluşturuyor. AKP, parasal genişleme sürecini tercih etti. Harcamaların daha da artmasını istiyor" dedi.

"GERÇEK HAYAT PAHALILIĞI ARTARAK DEVAM EDECEK"

Karabat şöyle devam etti:

"Üretim dinamiklerinin oluşmadığı, yatırımların artmadığı yerde yapılan parasal genişlemeler enflasyonu artırmayı sürdürür. AKP bunu bildiği için baz etkisine güveniyor. TÜİK’in de verilerinin ne kadar güvenilir olduğu ortada.

Sonuçta, kağıt üzerinde düşük enflasyon, gerçekte ise büyük bir pahalılığa mahkum halk! Peki, Türk lirası nereye savruluyor? ABD ve Avrupa Birliği merkez bankaları faiz artırımlarını sürdürecek. AKP bunu bir fırsat olarak görüyor.

Cari açık yıl sonunda 60 milyar doları bulabilir ve AKP bunu kapatmak için TL’yi daha değersiz kılıp ihracatta ve sıcak parada daha fazla döviz elde etmek istiyor. Her ne kadar buna “rekabetçi kur” dese de, ülkenin emeğini ve kaynaklarını yok pahasına satıyor.

Yakında başta konut olmak üzere kredi muslukları daha fazla açılacak. Seçim öncesi planlardan birisi bu. Harcamaların artmasıyla yıllık büyüme oranı da artacak. OECD ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) bu yüzden Türkiye’nin 2022 büyüme tahminlerini artırdı.

Resesyon ve parite kaybı nedeniyle Türkiye’nin Avrupa’yla yaptığı yıllık 125 milyar dolarlık ihracatta ciddi kayıplar başladı. Alternatif ülkelere yönelmek için kısa vadede ucuz TL pazarlanacak. Bunların hepsi AKP’nin günü kurtarma hamleleri.

Sonuçta, Erdoğan’ın toparlanma için yılbaşını işaret etmesinin arkasında baz etkisiyle gerileyen ve kağıt üzerinde kontrol edilen enflasyon, zayıf TL ile artacak ihracat gelirleri yatıyor. Ama vatandaşın yaşadığı gerçek hayat pahalılığı artarak devam edecek.

AKP, ekonomik kırılganlığın arttığı bu dönemde tercihini her zamanki gibi sermaye sahiplerinden yana yaparak, servet transferine devam ediyor. Devletin faiz ödemeleri zaten ana borcu çoktan geçti.

Bu gidişe bir an önce dur dememiz gerekiyor!"