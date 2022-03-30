CHP'li Özgür Özel: 'Montrö’nün ihlaline sebep olabileceği değerlendirilmektedir'

30 Mart 2022 Çarşamba, 11:24

Özgür Özel, Milli Savunma Komisyonu Ahmet Aydın’a yaptığı yazılı başvuruda, “Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesiyle başlayan ve bölgede büyük bir gerilime neden olan savaşın bu iki ülke dışında en çok etkilediği ülkenin Türkiye olduğu tüm uzmanlar tarafından kabul edilmektedir. Türkiye, bu savaş boyunca bir yandan arabuluculuk rolü üstlenmekte, diğer yandan Ukrayna’daki vatandaşlarımızın tahliyesi başta bir dizi sorunla boğuşmaktadır” dedi.

“MONTRÖ’NÜN İHLALİNE SEBEP OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR”

Soçi Liman Müdürlüğü’nce paylaşılan bilgiye göre 420 mayının zincirlerinin koptuğunu ve Karadeniz’e dağıldığını belirten Özel, 26 Mart günü İstanbul Boğazı’nda ve 28 Mart günü İğneada açıklarında mayın tespit edildiğini anımsattı.

Özel, “Uzmanlar Deniz Kuvvetleri’mizin mayın tarama kabiliyetinin yüksek olduğuna işaret etmekte, Rusya ve Ukrayna taraflarıyla anlık istihbarat paylaşımının zorunlu olduğuna dikkati çekmektedir. Ayrıca bu durumun NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’nun Boğaz’da konuşlanmasına ve Montrö’nün ihlaline sebep olabileceği değerlendirilmektedir. Karadeniz’de serseri mayınların dolaştığı ve özellikle bölgedeki balıkçılarımızın kendilerini tehdit altında hissettiği düşünüldüğünde, Milli Savunma Bakanlığı’nın ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın bu konuda önlem alıp almadığı, bu konuda nasıl bir planı olduğu noktasında kamuoyun bilgilendirilmeye muhtaçtır” dedi.

“ENDİŞELER BERTARAF EDİLMELİ”

Özel, şöyle devam etti:

“Milli Savunma Komisyonu’nun teamülünde, ilgili kurum yetkililerden brifing almak bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü, Milli Savunma Bakanlığı ya da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir yetkilinin Milli Savunma Komisyonu’nu bilgilendirmesine uygundur. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın yüreğini ağzına getiren bu vahim süreçte kamuoyundaki endişeleri bertaraf etme konusunda Milli Savunma Komisyonu’nun ilgili bakanı ya da konu hakkında bilgilendirmeye yetkili üst düzey bir bürokratı toplantıya çağırması parti grubumuzun beklentisidir. Bu yönde Komisyon Başkanlığı’nızca yapılacak bir toplantı çağrısı, güçlü bir yasama organı algısına da hizmet edeceğinden, beklentimiz çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 26’ncı ve 30’uncu maddeleri kapsamında bu konu özelinde Komisyon’un bir yetkili tarafından bilgilendirilmek üzere toplantıya çağrılması hususunu değerlendirmelerinize sunuyorum.”