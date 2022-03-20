CHP'li Özgür Özel, Türkiye Varlık Fonu'nun Sayıştay denetimine açılması için kanun teklifi verdi

20 Mart 2022 Pazar, 12:57

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Türkiye Varlık Fonu’nun Sayıştay denetimine açılması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Kanun teklifinin gerekçesinde şunları belirtildi:

“Türkiye Varlık Fonu’nun denetimi kurulduğu günden yana sürekli tartışma konusu olmuştur. Yapılan bağımsız denetim hem tatmin edici bulunmamış hem de denetim raporları kanunda belirtilen tarihlerde sunulamamıştır. Örneğin, 2020 yılına ilişkin denetim raporları, 2021 Ekim ayında görüşülmesi gerekirken ancak Ocak 2022’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülebilmiştir. Bu nedenle Türkiye Varlık Fonu’nun Anayasanın 165’inci maddesi çerçevesinde denetlenmesi çok önemlidir. TVF, kamu bankaları da dahil geniş bir portföye sahiptir. Kanunla kurulmuş olan Fonun Yönetim Kurulu Başkanlığını Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı’nın yapıyor olmasına rağmen, Fon tarafından kurulan Türkiye Varlık Fonu Enerji, Türkiye Varlık Fonu Maden ile Türkiye Varlık Fonu Rafineri ve Petrokimya şirketleri kurulduğu günden bu yana hiçbir esaslı denetime tabi olmamıştır.

“KAMU KAYNAKLARI DAHA SIKI DENETLENECEK”

'Kaynak yaratacak’ diye kurulan Türkiye Varlık Fonu, son dönemde yaptığı işlemlerle kaynak değil yeni borçlar yaratan bir kurum haline gelmiştir. Bu durumun gelecekte ülkemize yeni faturalar çıkaracağı açıktır. Bu faturalar gelecek nesillerimizi tehdit edecektir. Fonun borçlarının ciddi boyutlara yükselmesi, fonun denetiminin önemini çok daha artırmıştır. Türkiye Varlık Fonu A.Ş. ve alt fonları Türkcell ve Türk Telekom gibi alımlar yapmış, kamu bankalarının sermaye artışları için ciddi şekilde borçlanmıştır. Fonun ciddi bir denetime tabi tutulmaması bu işlemlerdeki soru işaretlerinin açığa çıkmasına engel olacaktır. Hazırlanan bu kanun teklifiyle Türkiye Varlık Fonu’nun Sayıştay Kanunu ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’dan istisna tutulmasına ilişkin hükümlerin kaldırılmasıyla Anayasanın 165’inci maddesi çerçevesinde denetime tabi tutulması ve kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığının daha sıkı şekilde denetlenmesinin önü açılacaktır.”