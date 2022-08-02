CHP'li Özgür Özel'den AKP'li Bülent Turan'a 'mükerrer oy' tepkisi: Ucuz yalan peşindesiniz

02 Ağustos 2022 Salı, 12:14

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan; TBMM Genel Kurulu’nun CHP’nin, sağlık çalışanlarının başta şiddet olmak üzere sorunlarının çözümü için yaptığı çağrı karşısında toplanamaması ile ilgili açıklama yaptı.

Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Bugün klasik bir CHP tiyatrosu izledik. Bunun adı tam bir siyasi istismardır. CHP, İYİ Parti’nin toplam 171 milletvekili var ama katılan sadece 149 milletvekili. Her konuda ortak hareket ettikleri HDP'nin katılmaması da tiyatronun başka bir perdesi. Bazı CHP milletvekillerinin mükerrer oy sahteciliği de ekstrası. Ayrıca ortada verdikleri, görüşülecek bir kanun teklifi de yok. Yetmedi tüm CHP milletvekilleri Erzurum'a gitmek için uçak bileti bile almışlar. Yani kendileri de Meclisi açmamak üzerine hazırlık yapmışlar” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den, Bülent Turan’ın “mükerrer oy sahteciliği” ifadelerine sert tepki geldi.

Özel, bugün sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

“Sayın Bülent Turan, dün cevaba değer görmediğimiz ‘mükerrer oy sahteciliği’ yalanınız medyaya yansımış. Yeni elektronik sistem halen iyi çalışmadığı için bunun tüm milletvekillerinin başına geldiğini biliyorsunuz. Hepimizin bilgisi dahilinde Divanda mükerrerlik kontrolü yapılıyor. Her oylamada AKP'lilerin onlarca mükerrer oyuna rağmen sistem oturana kadar bu konuyu asla gündeme getirmiyoruz. CHP'lilerin tevessül etmeyeceği bir fiil üzerinden ucuz yalan peşindesiniz. Londra'dayken Meclis'te adına oy kullanacak kadar sahtekarlar bizim partimizde yok şükür.”

Özel, ayrıca “AKP’li Alpay Özalan Erdoğan ile İngiltere’ye gitti. Özalan, Londra’da bu pozu verdiği sıralarda Ankara’da ise adına oy verildi. Meclis’te yoklama yapılınca ‘kuliste’ denildi” ifadelerinin yer aldığı bir haberin görselini de paylaştı.