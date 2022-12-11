CHP'li Özgür Özel'den Bakan Mustafa Varank'a ihale tepkisi: İşi pişkinliğe vardırıyorsunuz...

11 Aralık 2022 Pazar, 20:47

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kuzeni Sedat Varank'ın Bodrum’da Emlak Konut’tan aldığı ihale üzerine “Benimle ilgili herhangi bir yolsuzluk bulamayanlar akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar. Ben bugüne kadar hiç haram yemedim aileme de haram yedirmedim” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Yeğeniniz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı kendi kardeşine inanılmaz bir ihale vermiş. Siz ‘Bu doğru olmamıştır, etik olmamıştır. Soyadı Varank olmasına rağmen reddediyorum’ demek yerine ‘soyadımız Varank diye taksi şoförlüğü mü yapalım’ diye pişkinliğe vardırıyorsunuz işi" tepkisini gösterdi.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 bütçeleri görüşülüyor.

"ABLA KARDEŞ MİLYARLARCA İHALEYİ ÇATIR ÇATIR ALIYOR"

Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın kardeşi ve Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da kuzeni olan Sedat Varank, Emlak Konut GYO’nun Bodrum’daki ihalesini alması Meclis Genel Kurul’da gündeme geldi. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Bakınız, bu cevval iş adamı, ablasına bağlı olan Emlak Konut'un ihalelerine giriyor. Abla-kardeş dayanışmasıyla milyarlarca ihaleyi çatır çatır alıyorlar, çatır çatır. Sayın Bakan, Varank ailesi olarak dezenfektancı bakanla mı yarışıyorsunuz, söyleyin” dedi.

VARANK: BUGÜNE KADAR HİÇ HARAM YEMEDİM

Bakan Varank ise “Benimle ilgili herhangi bir kanunsuzluk usulsüzlük, yolsuzluk, peşkeş, herhangi bir kayırma varsa benim bu konulara herhangi bir dahlim varsa bunu ispat etmeyen suç duyurusunda bulunmayan alçaktır namerttir” dedi. Bakan Varank, “Burada ‘Varank’lar’ diyerek biz komün hayatı yaşamıyoruz. Ben Mustafa Varank olarak bu kürsüdeyim, 17 yıldır siyasetin içerisindeyim. Benimle ilgili herhangi bir yolsuzluk bulamayanlar akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar. Ben bugüne kadar hiç haram yemedim aileme de haram yedirmedim” diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL: PİŞKİNLİĞE VARDIRIYORSUNUZ İŞİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakan Varank’ın ardından söz alarak, bahsedilen ihalenin iptal edildiğini hatırlattı. Özel, “Yeğeniniz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı kendi kardeşine inanılmaz bir ihale vermiş. Siz ‘Bu doğru olmamıştır, etik olmamıştır. Soyadı Varank olmasına rağmen reddediyorum’ demek yerine ‘soyadımız Varank diye taksi şoförlüğü mü yapalım’ diye pişkinliğe vardırıyorsunuz işi. Belki günün stresinden kaçırdınız, bahsedilen o ihale iptal edildi bugün” diye tepki gösterdi.