HKP'den Bakanlar ve Varank ailesi hakkında suç duyurusu: Vurgunların toplam miktarı 10 milyar 312 milyon TL

06 Aralık 2022 Salı, 18:48

Emlak Konut’un Muğla Bodrum’daki deniz manzaralı yaklaşık 180 bin metrekare büyüklüğündeki arazinin ihalesi, Emlak Konut’un İstanbul Tuzla’daki deniz manzaralı 50 bin metrekarelik arazinin ihalesi ve Emlak Konut’un başkentteki eski Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) otobüs garajı arazisi üzerine inşa edilen Merkez Ankara projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kuzeni Sedat Varank’a verilmişti.

BAKAN VARANK: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAYAN NAMERTTİR

Söz konusu ihalelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Varank, “17 yıldır şahsıma en ufak bir olumsuzluk isnat edemeyenler 2. derece akrabalarımın ticari işleri üzerinden itibar suikastı yapmaya çalışıyor. Böyle bir işte en ufak usulsüzlük, yolsuzluk veya benim herhangi bir dahlim varsa ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir!” ifadelerini kullanmıştı.

BAKANLAR VE VARANK AİLESİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları söz konusu ihalelerin araştırılması için harekete geçti.

HKP avukatları; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Sedat Varank, Gülhan Düzgün Varank, Fatih Erdoğan, Emlak Konut Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri, Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç ve üyeleri hakkında Ankara, İstanbul ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundu.

ÇOK AĞIR SUÇLAMALAR

HKP avukatları; Mustafa Varank, Murat Kurum ve diğer kişilerin, “Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılığa neden olmak”, “İhaleye fesat karıştırma”, “İrtikâp”, “Nüfuz ticareti”, “Görevi kötüye kullanma”, “Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçlarını işlediklerini iddia etti. Öte yandan dilekçelerde yer alan isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

“GÖZLERİ RANTTAN, VURGUNDAN BAŞKA HİÇBİR ŞEYİ GÖRMÜYOR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur şu ifadelere yer verdi:

“Saygıdeğer halkımız; Genel Başkanımız Nurullah Ankut Efe’nin deyimiyle AKP’giller; iyice zıvanadan çıktılar, gözleri ranttan, vurgundan, soygundan başka hiçbir şeyi görmüyor. AKP’giller’in bütün avanesinin işleri güçleri; kul hakkı yemek, kamu malı aşırmak, durup dinlenmeden küp doldurmak, hiç ölmeyeceklermiş gibi dünya malına tapınmak. Cennet sahillerimizi, koylarımızı, yamaçlarımızı ve ormanlarımızı rant uğruna betona, taşa kesmek. Bugün Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu hırsızlar imparatorluğunun, üç büyük kamu arazisi yağmasını, ihale oyunlarıyla hırsızlanmasını, iç edilişini yargıya taşıdık.

“VURGUNLARIN TOPLAM MİKTARI 10 MİLYAR 312 MİLYON TL”

“Bodrum’da yarımada benzeri, denize nazır bir yamaçtaki 180 bin metrekarelik arazi. Buradan vurulacak vurgunun miktarı, en az 6 milyar 91 milyon TL. Tuzla’da, aslında bir askeri alan olan, yine denize nazır 50 bin metrekarelik arazi. Buradan vurulacak vurgunun miktarı, en az 4 milyar 13 milyon TL. Ankara’nın göbeğindeki eski otobüs garajı üzerinde yapılacak “Merkez Ankara Projesi O Blok Tamamlama İnşaatı” işi. Buradan vurulacak vurgunun miktarı, en az 208 milyon TL. İhale oyunlarıyla vurulan vurgunun toplamı da en az 10 milyar 312 milyon TL.

“BAKAN, BAKAN YARDIMCISI, KUZEN ‘VUR GARDAŞ VUR’ OYNUYORLAR”

Tezgâh nasıl kurulmuş? Kamu arazilerini iç edenler kimler? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yakın akrabalarından Sedat ve Gülhan Düzgün Varank. Sedat Varank aynı zamanda, bu ihalelerin birçoğunu veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yardımcısı Fatma Varank’ın da kardeşi. Bakan, bakan yardımcısı, kuzen; “Vur gardaş vur” oynuyorlar. Görüldüğü gibi bunların tezgâh kurmakta üstlerine yok.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, Mustafa Varank, Murat Kurum, Fatma Varank, Sedat Varank, Fatih Erdoğan ve bu vurgunlarda payı olan diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk.”