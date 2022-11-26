CHP'li Özgür Özel'den Soylu'ya tepki: 'Önce Lahey Büyükelçiliği'ne uğra...'
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP’li belediyelerin personellerine yönelik iddialarına tepki gösterdi. Özel, Lahey’e Büyükelçi olarak atanan Şaban Dişli’yi hatırlatarak “Önce Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne uğra” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP’li belediyelerin personellerine yönelik “terör” iddialarına yanıt verdi.
Soylu’nun açıklamalarının yer aldığı bir haberi alıntılayan Özel, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:
“Bir yıl önce de rakamlar verdin, bir koca yıl bir operasyonunu işitmedik Süleyman. Anca boş laf konuşup algı peşindesin, başka bir şey değil. ‘Yakınların’ iltisakı üzerinden bir cadı avı, bir operasyon niyetindeysen önce Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne uğra...”
MEHMET DİŞLİ'Yİ HATIRLATTI
Özel, 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni Hulus’i Akar’a bildiren eski tümgeneral Mehmet Dişli’nin kardeşi olması nedeniyle AKP’deki Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini bırakmak zorunda kalan, sonra da Lahey’e Büyükelçi olarak atanan Şaban Dişli’yi hatırlatarak, “Önce Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne uğra” dedi.
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