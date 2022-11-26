İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert 'terörist' yanıtı: Evinden bile kovuyorlardır bunu

26 Kasım 2022 Cumartesi, 13:51

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerde yürütülen soruşturmalara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 1668 kişi veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakı olduğuna dair kaydı bulunduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Soylu'nun bu sözleri üzerine bir açıklama yaptı. Soylu'nun geçen sene Meclis'te konuyla ilgili yaptığı konuşmayı hatırlatan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

ORTADA HİÇBİR ŞEY YOK: 'Toplamda 700 terörist' diyen bir bakan, kocaman bir sıfırla yola çıkmıştır. Yalanı tescilli bir insandır. 557 terörist deyip 86 bin İBB çalışanını zan altında bırakan bir açıklama yapmıştır. Hem de grup grup terör örgütlerinin ismini vererek sıralamıştır. Üstünden 1 seneye aşkın bir süre geçmiştir. Ve ortada hiçbir şey yoktur. Hatta 2'nci 3'üncü dereceden ailelerin giderek, müfettişlik müessesini de ne yazık ki ayaklar altına alacak şekilde bir bakandır kendisi. Müfettişlerin nasıl rahatsız olduğunu, rencide olduğunu yüzlerinden kendim görüyorum. Üzüntüyle geliyorlar.

ÜLKEYE TEHDİT: Türkiye Cumhuriyeti böyle yalanla iftirayla dili dolu olan bir bakanı kapkara bir leke olarak tarihine geçirmiştir. Buna sebep olanlar bir an önce tedbir alsınlar. Bu ülke adında güvenlik tehdidi olan bir zattır.

EVİNE HUZURLA GİREMİYORDUR: Benim bildiğim İçişleri Bakanı az konuşur çok iş yapar. Böyle birisi değildir. Ayda bir konuşur. Her gün konuşuyor. Herkesin tweet'ine cevap veriyor. Böyle İçişleri Bakanı olur mu? Bence evine bile huzurla giremiyordur, evinden bile kovuyorlardır bunu. Milletimiz inşallah bu kötü dilden, ahlak dışı dilden bir an önce kurtulur.

Geçen hafta CHP'li belediyelerin terör örgütlerine destek verdiğini iddia eden Soylu "Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin, terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım" demişti.