CHP'li Özkan Erdoğan'a kullanmıştı: Mahkemeden 'züppe' ifadesi için emsal karar

CHP Milletvekili Tuncay Özkan’ın Erdoğan'a kullandığı 'züppe' ifadesi sonrası yargının harekete geçmesinin ardından sözcüğün geçmişteki yargı kararlarında ve TDK tanımına göre hakaret ifadesi olarak görülmediği ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 09:37
CHP'li Özkan Erdoğan'a kullanmıştı: Mahkemeden 'züppe' ifadesi için emsal karar
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CHP Milletvekili Tuncay Özkan’ın CHP hakkında ağır ifadeler kullanan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı kullandığı “züppe” ifadesi tartışma yarattı. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özkan hakkında soruşturma açıldığını söylerken, AKP’li siyasetçiler Özkan’ın dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

YARGI VE TDK NE DİYOR?

B Yüzü sosyal medya hesabının paylaştığı mahkeme kararına göre 'züppe' ifadesi yargı tarafından hakaret olarak görülmüyor. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, amirleri için “züppe” ifadesini kullanan memura verilen disiplin cezasını, “züppe”nin hakaret olmadığı gerekçesiyle iptal etmişti. 

Mahkeme dosyasına Türk Dil Kurumu’nun yazısı da girmişti. TDK, “züppe” kelimesinin Türkçe’de hakaret olmadığını resmi yazıyla ifade etmişti.


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