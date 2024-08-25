CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'a 'züppe' dedi, AKP'li isim bakanı göreve çağırdı

Yayınlanma: 25.08.2024 - 19:59

Güncelleme: 25.08.2024 - 19:59

Erdoğan, bugünkü açıklamasında muhalefeti liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapmakla ve elitist olmakla suçlamış, şöyle konuşmuştu:

“Muhalefetin neyin peşinde koştuğunu sizler de görüyorsunuz. Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul’un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Sabah akşam güya liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapıyorlardı, göreve geldikleri belediyeleri üç ayda hısım akraba çiftliğine çevirdiler. Meydanlara söz verdikleri halde, binlerce belediye işçisini gelir gelmez kapı dışarı ettiler. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan, gösteriş müptelası bir elitizim çıktı. Kendi siyasi ikballeri, kendi gelecekleri kendi şahsi menfaatleri dışında hiçbir gündemleri yok.”

Özkan ise X hesabından Erdoğan’ın sözlerine şu yanıtı verdi:

“Seni gidi züppe seni!

Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun “gösteriş müptelası” diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende. Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni! Erken seçim istiyoruz. Hodri meydan!”

Seni gidi züppe seni!



Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun “gösteriş müptelası” diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22… https://t.co/4NALcUzux7 — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) August 25, 2024

AKP'Lİ ÜNAL: AMACINIZ BELLİ

Özkan’a cumhurbaşkanına hakaret suçunun kapsamını hatırlatan AKP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mahir Ünal da Adalet Bakanı'nı göreve çağırdı:

“TCK m.299

1-Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2-Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.

3-Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, adalet bakanının iznine bağlıdır.

Amacınız belli, bu alçaklığı bilerek yapıyorsunuz. Çukursunuz.”