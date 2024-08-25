CHP'li Tuncay Özkan'ın ifadelerine yönelik soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 25.08.2024 - 21:44

Güncelleme: 25.08.2024 - 21:53

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Özkan, Erdoğan'ın muhalefeti hedef alarak 'gösteriş müptelaları' sözüne yanıt vererek, 'Seni züppe seni' ifadelerini kullanmıştı.

Özkan şu paylaşımı yapmıştı: