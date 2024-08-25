CHP'li Tuncay Özkan'ın ifadelerine yönelik soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."
NE OLMUŞTU?
Özkan, Erdoğan'ın muhalefeti hedef alarak 'gösteriş müptelaları' sözüne yanıt vererek, 'Seni züppe seni' ifadelerini kullanmıştı.
Özkan şu paylaşımı yapmıştı:
Seni gidi züppe seni!— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) August 25, 2024
Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun “gösteriş müptelası” diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22… https://t.co/4NALcUzux7
En Çok Okunan Haberler
-
- İş Bankası Genel Müdürü faiz indirimi için tarih verdi
- Christoph Daum hayatını kaybetti
- 'Bir gece uyurken her şeyiniz gidebilir...'
- Erdoğan'a flaş yanıt: 'Alpay Özalan denen organizma...'
- Uygun fiyata gaspçı aranıyor
- Şimşek açıkladı: 700 bin kişiye ceza yolda
- Hazırlanan kitapçık iktidarın niyetini ortaya koydu
- İmamoğlu'nun danışmanından Erdoğan'a çağrı
- İsrail'den Lübnan'a saldırı: Hizbullah karşılık verdi
- 1 kişi öldü, bazı yurttaşlar 'mahsur kaldı'