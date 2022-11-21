CHP'li Özkan Yalım: 'Vatandaş trafik sigortası için firma bulamıyor'

21 Kasım 2022 Pazartesi, 22:38

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçesi görüşülüyor. Komisyonda söz alan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, şunları söyledi:

“ZAFER HAVALİMANI UŞAKLIYA ZULÜM ÇEKTİRMEKTEDİR”

“Zafer Havalimanı Uşak, Afyon ve Kütahya’nın toplam nüfusundan bile daha fazla garanti verilmiş. AK Parti hükümetlerinin bence en kötü projesi ve yüz karası projesi olarak adlandırıyorum. Yüzde 97’lik yanılma payıyla sınıfta değil eksilerde olduğunuzu belirtmek istiyorum. Bir tek bütçeye verdiği yük olarak değil maalesef Uşak’ta yaşayan 370 bin vatandaşımıza Zafer Havalimanı yüzünden zulüm çektiriyorsunuz. 1 TL borcu olmayan, altyapısı, üstyapısı, yer hizmetleri, itfaiyesine kadar tüm hizmetleri hazır olan Uşak Havalimanımızı çalıştırmıyorsunuz, uçuşlara kapalı maalesef. Sadece size özel uçakla geldiğinizde inebiliyorsunuz. Zafer Havalimanı Uşaklıya zulüm çektirmektedir.

(Özkan Yalım)

“13 BİN 500 TL TRAFİK SİGORTASINI VATANDAŞ ÖDEYECEK OLURSA NASIL BU ARACA BİNECEK?”

Şu an çok güncel bir sorun var sigorta. Herhangi bir vatandaş trafik sigortası yaptırmak için artık firma bulamıyor. İlk kez araç sahibi olan bir vatandaşımız 4 bin 500 TL’yle başlıyor. Eğer beşinci basamağa çıktıysa 13 bin 500 TL. Vay haline vatandaşın. 13 bin 500 TL trafik sigortasını bir vatandaş ödeyecek olursa nasıl bu araca binecek? Sizin zamanınızda Doğan görünümlü Şahin bile onlara fazla gelmeye başladı. Önce yerel trafik sigortasını yapacak olan sigorta şirketlerini kurduralım ki yabancıların elinden Türkiye’deki vatandaşlarımızı kurtaralım sigorta konusunda.

Sivrihisar-Afyon-Uşak-İzmir Hızlı Tren Hattı. Maalesef bu zamana da yetişmeyecek. Kesinlikle yetişmeyecek çünkü bütçe yok. Çalışıyor diyorsanız buyurun gidelim hatta ben size çalışmadığını göstereyim.

Şoför arkadaşlarımızın bir sorunu var. Ehliyet affını gündeme getirmek istiyorum. Türkiye’de uygulanmayan, Avrupa’da uygulanan bir sistem var. Eğer bir ağır vasıta şoförü, otomobil ehliyetiyle suç işlediyse, ehliyetini kaptırdıysa Avrupa’da sadece otomobil ehliyetiyle cezalandırılır. Yani ekmek parasını kazandığı ağır vasıta ehliyetinin devamlılığı söz konusudur. Burada da bir değişikliğe ihtiyaç var. Suçu işlediği, ehliyetini o an kullandığı araç üzerinden cezalandırılması, eğer ekmek parasını ağır vasıta ehliyetinden kazanıyorsa muaf tutulmasını sizden rica ediyorum.

“MİNİBÜSÇÜLERE DESTEĞİ BİR AN ÖNCE 3 BİN TL YAPALIM”

Ağır vasıta şoförlerimize ve firma sahiplerimize mazot desteği verilmesi zaruridir. Özellikle pandemi döneminde ulaştırma sektörü çok ciddi sıkıntı çekti ama maalesef mazot desteği vermediniz. Yine şehir içi minibüsçülerinin en büyük problemi 65 yaşı üstündeki vatandaşlarımızın ücretsiz binmesidir. Kesinlikle destekçisiyiz ancak bir taraf sevinirken bir taraf mağdur oluyor. Bin 200 TL verdiğiniz bu minibüsçülere desteği bir an önce 3 bin TL yapalım. Yılbaşından sonra da bunu güncel fiyatlarla güncelleyelim.

Dediniz ki, Osmangazi Köprüsü özellikle geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesi verilen 40 bin geçiş garantisi kararını geçti. 40 bin geçiş garantisi 80 binle geçtiğini karşılamıyor. Bütçe tarafından kompanse ediyorsunuz. Yani verilen 35 dolar KDV 37,2 dolar yapar. 37,2 dolar tam 120 bin geçiş olduğunda geçer. Kimseyi kandırmayın. Bu milletin bütçesini de daha fazla soydurmayın.”