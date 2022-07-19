CHP'li Özkan Yalım: "Yap İşlet Devret köprüleri bayramda dahi zarar etmiştir"

19 Temmuz 2022 Salı, 18:51

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yap İşlet Devret modeliyle yapılan köprülerle ilgili sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Yalım, “Osmangazi Köprüsü de Yavuz Sultan Köprüsü de verilen garantilerden dolayı bu 2 haftalık en yüksek geçişler zamanında bile bayram öncesi, arife günü dahil hepsinde zarar etmiştir. Buradan hiçbir vatandaşımıza yanlış bilgi vermenize izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak doğruları söylemeye devam edeceğiz" dedi.



Yalım, şöyle konuştu:

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün bir açıklama yaptı, artık Yap İşlet Devret modeli ile yapılan köprüler Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü zarar etmediğini söyledi ve bazı rakamlar paylaştı. Büyük bir ihtimalle bu rakamları da Sayın Ulaştırma Bakanı verdi ona da. Bakın burada gördüğünüz gibi Osmangazi Köprüsü’nün 14 günde geçtiği günlük geçiş adetlerini burada bahsetmekte. Tamamen bu rakamlara da kendi Ulaştırma Bakanlığı resmi web sitesinde yayınladılar. Gördüğünüz gibi 4 Temmuz ile 17 Temmuz arasında. Günlük verilen geçiş garantisi Osmangazi Köprüsü’nün 40 bin adet. Burada 4 Temmuz’da 43 bin adet ile başlayıp, arife günü yani 8 Temmuz’da 80 bin olup, 17 Temmuz’da 66 bin kişiyle yani arifeden bayramdan sonra da dönüşler olduğundan dolayı rakamlar geçiş (garantisi verilen) rakamların üzerine çıkmış.

“OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 14 GÜNÜN SONUNDA 227 MİLYON 258 BİN TL ZARAR ETMİŞTİR”

Geçiş adetlerinin 40 bin üzerinde olduğu doğru. Yalnız Sayın Cumhurbaşkanı’nın bilmediği ya da onu yanıltan bazı istisnalar olduğunu unutmuş. Neden? Bakın 2016 Temmuz ayında Osmangazi Köprüsü açıldığında yapılan ihaledeki ve de sözleşmedeki rakam şu şekilde; her otomobil için, her araç için geçiş rakamı Yap İşlet Devret modeli ile yapan firmaya 35 dolar artı KDV’dir. KDV bu köprülerde yüzde 8’dir. Yani 35 dolar artı KDV, 37 dolar 80 cent yapmaktadır. Bugünün karşılığı yaklaşık olarak 4 Temmuz’daki karşılığı dolar kuru 16,80, arife günü dolar kuru 17,35, 17 Temmuz’daki dolar kuru 17 lira 50 50 kuruş. Yaklaşık 16 lira 80 kuruş ila 17 lira 30 kuruş arasında dönen rakamlar var. Burada gördüğünüz gibi bütün bu rakamları da hepsini hesapladım. En çok geçilen gün en afaki gün bayramdan önce. Arife günü bile 80 bin yani verilen garantinin 2 katı geçmiş olmasına rağmen. Şu anda geçiş ücreti 180 lira 50 kuruş. 40 bin ile çarptığımızda 14 milyon 875 bin yapıyor.





Yani arife günü geçen araç sayısı 80 bin 654’ü 180,50 ile çarptığınızda 14 milyon 875 bin TL yapmaktadır. Ancak verilen 40 geçiş garantisi 35 dolar artı KDV yani 37,80 dolar ile çarptığınızda bu rakam ise tam tamına 26 milyon 233 bin 200 TL yapmaktadır. 2 kat geçiş olmasına rağmen 26 milyon 233 bin 200 TL verilen geçiş garantisinden 14 milyon 875 bini düştüğünüzde burada 11 milyon 358 bin TL daha hala zarar etmektedir Osmangazi Köprüsü. Yani 80 bin araç geçmesine rağmen geçiş rakamları verilen taahhüte göre daha düşük olduğundan dolayı 11 milyon arife günü bile zarar etmiştir. 4 Temmuz’da 17 milyon zarar etmiştir. 5 Temmuz’da 17 milyon 679 bin bu şekilde devam etmektedir. En son 17 Temmuz’da 14 milyon 114 milyon 119 bin zarar etmiştir. Toplam 2 haftada, 14 günün sonunda 227 milyon 258 bin TL zarar etmiştir, Sayın Ulaştırma Bakanı Adil Bey ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

“1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 8 MİLYON 759 BİN 675 TL SADECE ARİFE GÜNÜ ZARAR ETMİŞTİR”

Burada kimseyi yanıltmayız. Bakın hala bu köprünün Osmangazi Köprüsü’nün 2 haftada en afaki geçişler olduğunu, bayram öncesi ve bayram sonrası 2 haftalık süreçte toplamda yapıcı firmaya 227 milyon 258 bin TL devletimizin, milletimizin ödediği hazineden, kasadan ödenmiştir. Yani normalde firma bu 14 günde 366 milyon 962 bin 400 TL toplam alması gereken para geçiş ücretlerinden dolayı 139 milyon 703 bin 769 TL geçen vatandaşlardan alınmıştır. Geri kalan 227 milyon 258 bin 631 TL ise verilen taahhütten dolayı da devletin kasasından çıkmıştır 14 günün sonunda. Aynı şekilde 1915 Çanakkale Köprüsü’nden bahsettiler. Bakın, 1915 Çanakkale Köprüsü 45 bin günlük geçiş adeti verilmiştir. 15 Euro artı KDV geçiş ücreti vardır.





Burada arife günü 14 bin 265 araç geçmiştir. 45 binden 14 bin 265’i düştüğünüzde 30 bin 735 adet araç geçmemiştir. Eksik geçmiştir. 30 bin 735 adet araç 15 Euro artı KDV’nin karşılığı 285 TL’dir. 8 milyon 759 bin 675 TL sadece arife günü zarar etmiştir. Burada tabi bunun yanında toplamda 85 TL de eksik alınan bir rakam var. Bakın toplamda 8 milyon 759 bin eksik ödenen 80 TL’den de dolayı bir 1 milyon 212 bin 525 TL’de var. Toplam sadece arife günü 9 milyon 972 bin TL devletimizin kasasından çıkmıştır. Yakalanamayan taaddütlerden, verilen sözleşmelerdeki 45 bin adet araç geçişinden dolayı.

“VATANDAŞIMIZA YANLIŞ BİLGİ VERMENİZE İZİN VERMEYECEĞİZ”