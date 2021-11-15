CHP'li Öztrak'tan Erdoğan'a kitap göndermesi: "Ekonomi nasıl batırılır"

15 Kasım 2021 Pazartesi, 17:19

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“ERDOĞAN’IN KİTABINI YAZDIĞI EKONOMİDE 17 MİLYON 921 BİN YOKSUL VAR"

Ne demiş atalarımız, ‘İslam’ın şartı beş ise altıncısı da haddini bilmektir.’ Erdoğan bunu bilse, ‘biz ekonominin kitabını yazdık’ demezdi, diyemezdi. Yazdığını iddia ettiği o kitabın sayfalarında, milletimizin çektiği acıların, yaşadığı dramların farkına varırdı. Utanır, ‘bu kitabı ben yazdım’ diye böbürlenmezdi. Erdoğan’ın ‘yazdım’ diyerek böbürlendiği kitapta; Adana’da 8 aydır kirasını ödeyemediği evde, iki çocuğunu ısıtmak için saç kurutma makinesini açıp, yan odada yaşamına son veren, 26 yaşındaki ev kadını Emine Akçay var. Kocaeli’nde oğluna istediği okul pantolonunu alamadığı için bunalıma girip, yaşamına son veren, işçi İsmail Devrim var. İzmir Torbalı’da tarım kredi borçlarını ödeyemediği için cinnet getirip yaşamına son veren geride üç evladını yetim bırakan, çiftçi Basri Yıldırım var. Osmaniye’de pandemide işsiz kalan, geçim sıkıntısı nedeniyle düştüğü bunalımdan çıkamayıp, yaşamına kıyan, gencecik müzisyen Yusuf Karayiğit var. Yusuf gibi, salgında doğru dürüst destek almadığı için çaresizlikten yaşamına kıyan 101 müzisyenimiz var. Malatya’da atanamadığı için inşaatlarda çalışan, elektriğe kapılarak hayata veda eden, ölmeden önce de Erdoğan ve şürekâsına hakkını helal etmeyen, 23 yaşındaki beden öğretmeni Fedai Altun var. Erdoğan’ın yazdığı bu kitapta, çöp konteynırlarından pazar atıklarından rızkını çıkarmaya çalışan on binlerce insanımızın dramı var. Bunlar, Erdoğan’ın yazdım dediği kitaptan, insan manzaralarının sadece bir kısmı. Erdoğan’ın kitabını yazdığı ekonomide; 17 milyon 921 bin yoksul var.

ERDOĞAN’IN YAZDIĞI KİTAPTA ENFLASYONA EZDİRİLEN İŞÇİ VE MEMURLARIMIZ VAR

Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu sarı memur sendikasına düzenlettirdiği müsamerede, ‘bugüne kadar sabit ücretli kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik’ dedi ama Erdoğan’ı bu sefer de Erdoğan’a bağlı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın kitabı yalanladı. Kitabın ismi; 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı. Sayfa 254. Memurun ücretleri 2017’de, 2018’de, 2020’de ve 2021’de, yani bu yıl, enflasyonun altında kalmış. Kamu işçisinin ücretleri de 2018’de, 2020’de ve 2021’de enflasyonun altında kalmış. Erdoğan’ın yazdığı kitapta, enflasyona ezdirilen memur ve işçilerimiz var. Erdoğan’ın kitabını yazdığı ekonomide, asgari ücretin nasıl sefalet ücreti haline getirildiği var. Bugün net asgari ücret 2 bin 826 lira ama açlık sınırı 3 bin 93 lira, yoksulluk sınırı ise 10 bin 76 lira. Arnavutluk’tan sonra, Tüm Avrupa’da en düşük asgari ücret Türkiye’de. Bir ekonomi yönetiminin başarısı çalışmak isteyenlere, Ne kadar iş sunduğuyla, işsizliği ne kadar düşürdüğüyle ölçülür. Erdoğan’ın yazdığı kitapta, işsiz sayısını 5 milyon 553 binden alıp, 7 milyon 870 bine çıkarma beceriksizliği var. Erdoğan’ın yazdığı kitapta, ülkemizdeki her beş gençten birini işsiz bırakan, ekonomi politikaları var. Her dört işsizden birinin üniversite mezunu olması var. Erdoğan’ın yazdığı kitapta; 15-29 yaş arasında, 5 milyon 700 bin gencimizin, nasıl ev genci haline getirildiği var. Erdoğan’ın kitabını yazdığı ekonomide, milletin evlatlarına, tek bir maaş alacağı iş vermezken, sarayındaki beslemelerine üç, beş ayrı yerden, üç, beş maaş bağlanması var. Bu paralara da sıkılmadan, ‘huzur hakkı’ denmesi var.

DAMAT, İNTİKAM SOĞUK YENEN BİR YEMEKTİR DİYE KİTAP YAZIYORMUŞ

Erdoğan’ın kitabını yazdığı ekonomide skandal bitmiyor. Merkez Bankası’nın arka kapısından, ihalesiz, hesapsız, kitapsız buharlaştırılan, 128 milyar dolar var. 2018 genel seçimlerini ve 2019 mahalli idare seçimlerini kazanmak için ucuz, ucuz satılan 128 milyar dolar var. Bugün dolar 10 lira ve ortada korkunç bir kamu zararı var. Merkez Bankası’nın kasası şimdi bıraktık 70 centi, tek cente muhtaç Merkez Bankası’nın döviz varlığı, döviz borcuna yetmiyor. Rezerv kasası 5 Kasım itibarıyla, 35 milyar 176 milyon dolar açık veriyor. Damat; ‘at izi, it izine karıştı, Allah sonumuzu hayreylesin’ dedi, kaçtı gitti. Şimdi ‘intikam soğuk yenen bir yemektir’ diye, kitap yazıyormuş. Yakında bu kitap da raflardaki yerini alacakmış ama daha önce kayınpederiyle beraber yazdıkları, ‘ekonomi nasıl batırılır’ kitabı var. O kitap milleti perişan etti. Kayınpederiyle beraber millete yedikleri koruklar, çocuklarımızın, torunlarımızın midesini daha uzun süre ekşitecek.

GELİYOR GELMEKTE OLANIN KORKUSU VAR

Bu çakma ekonomist elinde geçen her saniye, milletimizin de devletimizin de aleyhine çalışıyor ama Erdoğan her şey yolunda diyor. Tek sorunu 50 artı 1 barajıymış. Erdoğan 50 artı 1 kalksın ama bu ucube rejim kalsın istiyor. Ne yapalım? Sizi memnun etmek için barajı 30 artı 1’e mi çekelim? Yoksa 20 artı 1’e mi çekelim? Erdoğan’ın bugün 50+1’den şikâyet etmesinin, tek bir nedeni var. Geliyor, gelmekte olanın korkusu. Erdoğan hangi çıtayı koyarsa koysun, artık aşamaz. Milletin sandıkta atacağı şamardan kurtulamaz. Çünkü milletin gözünden de, gönlünden de düştü. Milletin Erdoğan’dan sıtkı sıyrıldı.”

"KİMİNLE İTTİFAK YAPTIĞIMIZ BELLİDİR"

Öztrak, açıklamalarının ardından, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın. “CHP, HDP ile ittifak kurarsa biz olmayız” yönündeki açıklamasının sorulmasına üzerine Öztrak, “Bizim kiminle ittifak yaptığımız bellidir, ittifakımızın adı da bellidir. İttifakın liderleri de ittifakı güçlendirmek için ellerinden gelen her türlü çabayı göstermektedir” dedi.

"ÖYLE GÖRÜNÜYOR Kİ 3600'Ü VERMEK BİZE NASİP OLACAK"

3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa ile ilgili Çalışma Bakanı Bilgin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın farklı açıklamalar yapmasına ilişkin Öztrak, şunları söyledi:

“Önce Çalışma Bakanı çıktı, ‘3600 ek gösterge ocakta sunulacak’ dedi, sonra Erdoğan ‘2022 sonu’ dedi. Bunlar acaba Kabine toplantısında birbiriyle konuşmuyor mu? Bu nasıl iş? Başındaki kişi başka, bakanı başka bir şeyler söylüyor. Anlaşılan Erdoğan Bakan’ın verdiği tarihten rahatsız. Öyle görünüyor ki 3600’ü vermek bize nasip olacak. EYT’lilere sadece biz vaat etmedik, MHP bar bar bağırdı. Görüyoruz ki hiçbir çaba göstermiyor. Soru sorulacaksa küçük ortağa sorulmalıdır. Teklife hemen getirsinler EYT ile ilgili, hemen destekleyelim” dedi.

"HÜKÜMETİN GÜNAHLARINDAN KAÇMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Öztrak, MHP’nin “iktidara ortak değiliz” söylemlerine; “Şu anda ülkemize iktidar eden Cumhur İttifakı. Bu ucube rejimin müellifi de büyük ölçüde Sayın Bahçeli. Saraydan gelen tüm tekliflere imzayı basan da kendileri. Hükümetin günahlarından kaçmaya çalışıyorlar. Kimse attıkları imzanın sorumluluğundan kaçamaz” diye konuştu.

"BAŞKA PARTİNİN İÇ İŞLEYİŞİ"

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan için disiplin süreci hakkında gelen soruya Öztrak, “Bu konuda düşüncelerimizi açıkladık. Başka partinin iç işleyişi konusunda yorum yapmamayı tercih ediyoruz” karşılığını verdi.

"ALLAH AKIL VERSİN"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çağrısı ve gelen eleştirilere ilişkin Öztrak, “Genel Başkanı’mızın helalleşme konusundaki açıklamaları son derece net. Bu açıklamayı dinselleştirme diye yorumlayanlara da Allah akıl versin” dedi.

"YAPILMASI GEREKEN UCUBE SİSTEM ELBİSESİNİ ÇÖPE ATMAK GEREKİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek’in “50 artı 1” ile ilgili açıklaması hakkında Öztrak, “Dar gelen, bol gelen 50 artı 1 değil. Bu ülkeye dar gelen bu ucube rejimin tamamı. Üç yıllık tecrübeyle görüldü. Milletimizin bedel ödedi. Yapılması gereken bellidir, ucube sistem elbisesini çöpe atmak gerekir. Ülkemize yapılan yepyeni ve kaliteli kumaştan güçlendirilmiş parlamenter sistem elbisesidir” dedi.

"SONUCU GÖRE GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Kırklareli Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında dört kadın çalışana taciz iddiasıyla dava açılması hakkında Öztrak, “Konuyla ilgili işleyen yargı süreci var. Çıkacak sonuca göre gerekeni yapacağız” dedi.