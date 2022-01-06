Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını içeren kanun teklifi kabul edildi

06 Ocak 2022 Perşembe, 03:00

TBMM Genel Kurulu'nda, limanların işletme hakkı ve stokçulukla mücadele gibi düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, oylanarak kabul edildi. Teklife göre; Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait bazı limanlarına işletme hakkı verilerek sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde sözleşmelerin süresi 49 yıla kadar uzatılıyor.

STOKÇULUĞA 100 BİN TL İLE 2 MİLYON TL PARA CEZASI

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklik ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması yasaklanıyor. Stokçuluk faaliyetlerinde bulunanlar hakkında, cezanın alt ve üst sınırları ile bu sınırlar arasındaki fark yeniden belirleniyor. Bu kapsamda stokçuluk yapanlara daha önce verilen alt sınır 50 bin TL, üst sınır 500 bin TL olan cezalar yeni kanunla, alt sınır 100 bin TL, üst sınır 2 milyon TL olarak düzenleniyor.







