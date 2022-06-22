CHP'li Öztunç'tan 'sabotaj' iddiası: 'Ormanlar yakılıyor, yerine oteller, yazlıklar dikiliyor'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmaris'teki orman yangınına ilişkin 'sabotaj' iddiasında bulundu. Öztunç, "Ormanlar, ciğerlerimiz yakılıyor, yerine oteller, rezidanslar, villalar, yazlıklar dikiliyor" diye tepki gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Meclis'te beraberinde CHP milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, Marmaris'teki orman yangınında sabotaj ihtimalinin yüksek olduğunu savundu.
Öztunç, hâlâ söndürülemeyen orman yangınıyla ilgili, “Belli ki birileri yakmış, sabotaj ihtimali çok yüksek. Belediye başkanlarının yaptığı açıklamalar da bu yönde. Bir sabotaj olduğu görülüyor. Umarım havadan müdahaleler ile yangın söndürülür ve geçen yılki görüntüler bir kez daha yaşanmaz” diye konuştu.
Ali Öztunç, dün gece yangına havadan müdahale edilemediğini öne sürerek, "Şartlar çok uygundu, rüzgar yoktu. Gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri müdahale etse yangın sönecek ve bitirilecekti ama müdahale olmadı. Çünkü gece görüşlü yangın söndürme helikopteri yok. Kendileri 'var' dedi ama maalesef yok" ifadesini kullandı.
"HİÇ DERS ALMAMIŞLAR"
CHP'li Öztunç, geçen yılki yangınlarda 170 bin hektar ormanlık alanın yandığını hatırlatarak, "Belli ki geçen yıldan hiç ders almamışlar. Aynı iş bilmezlik, beceriksizlik, dağınıklık devam ediyor. Ormanlar, ciğerlerimiz yakılıyor; yerine oteller, rezidanslar, villalar, yazlıklar dikiliyor ve bunlara AKP göz yumuyor" sözlerini sarf etti.
Bazı bakanların dün gece Marmaris'e gittiğini anımsatan Öztunç, şunları kaydetti:
"(Yangın olsun, yangın yerine gidelim) İtfaiyeci misiniz, bakan mı? Bakanlar önceden tedbir almakla görevlidir. Yangın çıkıyor, bakanlar olay yerine gidiyorlar, orada fotoğraflar veriyorlar, uyurken pozlar çektiriyorlar, 'Biz çok çalışıyoruz, müdahale ediyoruz'. Önce tedbir alacaksın. Hükümeti uyarıyorum, geçen yılki hatalara düşmeyin. Bu işin egosu, siyaseti olmaz. Orman yangınları konusunda gereken neyse bir an önce yapın. Biz de söz veriyoruz, CHP olarak yanınızda yer alacağız."
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