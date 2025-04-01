CHP'li Öztürkmen Bakan Tekin'e sordu: 'Gençliğe Hitabe'yi okuyan öğrenciler okuldan atıldı' iddiası!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 10:59

Güncelleme: 01.04.2025 - 10:59

Ankara’da Rıdvan Binnaz Ege Anadolu Lisesi’nde bir grup öğrenci toplanarak Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

OKULDAN ATILDILAR İDDİASI

İddiaya göre öğretmenler tarafından engellenen öğrencilere uzaklaştırma cezası verildi.

Hitabenin okunduğu anlara ilişkin görüntüyü X hesabından paylaşan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, iddiayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sordu.

Görüntüde bahçede toplanan öğrencilerin Gençliğe Hitabe'yi okudukları görülüyor.

Bu sırada bir öğretmenin öğrencilere "Evet gençler kesiyoruz bunu" diye müdahale ettiği ve görüntüyü kaydeden kişiye de "Oğlum sen buraya gel" dediği duyuluyor. O sırada bir başka öğretmenin çocukları "Yürü, yürü" diye azarladığı duyuluyor.

'BAŞLARIM SENİN ATA'NA'

CHP'li Öztürkmen, söz konusu iddiaya ilişkin şunları kaydetti:

“Ankara’da bir Anadolu Lisesi’nde topluca Gençliğe Hitabe okuyan öğrencilere uzaklaştırma cezası verildiği iddia ediliyor.

Ceza alan bir öğrencinin, 'Bunun neresi suç? Atama saygısızlık yapıyorsun.' sözlerine, müdür yardımcısının 'Başlarım senin atana.' şeklinde karşılık verdiği belirtiliyor.

Hiçbir eğitimci, hiçbir Türk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin okunmasıyla derdi olamaz. Bu müdür yardımcısının derdi nedir? Buna da soruşturma açtınız mı?”