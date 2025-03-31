İsrailli öğrencileri taşıyan uçak Antalya'ya zorunlu iniş yaptı

İsrail Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Polonya’ya gitmekte olan İsrailli öğrenci grubunu taşıyan bir uçağın Antalya Havalimanı’na zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

İsrailli öğrencileri taşıyan uçak Antalya'ya zorunlu iniş yaptı
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 31.03.2025 - 12:50

İnişin, uçakta yaşanan teknik bir arıza endişesi üzerine, havacılık kuralları doğrultusunda tedbir amaçlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail basınından N12'nin aktardığına göre, uçuş sırasında uçağın motoruna bir kuşun girdiği ifade edildi.

Kudüs’teki Ein Kerem Lisesi’nden lise öğrencileri, Holokost hakkında bilgi edinmek amacıyla düzenlenen standart bir okul gezisi kapsamında Polonya’ya gidiyordu.

İsrail'den Polonya’ya yapılan bu tür eğitim gezilerine her zaman olduğu gibi Şin Bet güvenlik personelinin de eşlik ettiği kaydedildi.

Eğitim Bakanlığı, olayın ardından güvenlik ve eğitim yetkilileriyle sürekli temas halinde olduklarını, okul yönetimleri ve öğrenci velileriyle koordinasyonun sürdüğünü açıkladı.

ÖĞRENCİLER GÜVENDE, YENİ UÇAK YOLDA

Bakanlık, öğrencilerin kendilerini iyi hissettiklerini, Antalya Havalimanı’nda güvenli ve korunaklı bir alanda bulunduklarını ve eğitim personeli tarafından yakından takip edildiklerini bildirdi.

Ayrıca bakanlık, yedek bir uçağın öğrenci grubunu almak üzere yola çıktığını, uçuşun saat 15.00’te Krakow’a devam etmesinin planlandığını duyurdu.


Etiketler: #israil #Antalya

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