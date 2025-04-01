Anayasal haklarını kullandıkları için cezaevinde bulunan öğrenciler seslendi: 'Unutulmak istemiyoruz'

Yayınlanma: 01.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.04.2025 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonuna yönelik eylemlere katıldıkları için tutuklu bulunan öğrenciler bayramı cezaevinde geçiriyor. İstanbul genelinde tamamına yakını öğrencilerden oluşan 201 kişi tutuklu bulunurken bunların büyük çoğunluğu ise Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu ve kadın cezaevlerinde tutuluyor.

Silivri’deki öğrencilerle görüşen avukat Havva Deli, içerideki durumu Cumhuriyet’e anlattı. “Masum ve haklı olduklarını bildikleri için büyük bir kısmının psikolojik olarak durumu iyi” diyen avukat Deli, “Ancak büyük bir kısmında gözaltına alma sırasındaki darp işlemlerinin izleri var. Kimisinin yüzünde kimisinin vücudunda morluklar var” ifadelerini kullandı.

‘HEM UMUTLU HEM KAYGILI’

Kantin ile para ve ilaç temininde sorunlar yaşandığını belirten avukat Deli, “İlaç sorununun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Psikolojik destek kapsamında ilacını alması gereken de var, darp edildiği için gözü kanlandığı için göz damlası kullanması gereken öğrenci de var” dedi.

‘ZİYARETLER MORAL OLUYOR’

Öğrencilerin dirençli ve umutlu olduklarını ancak buna ilişkin bazı kaygılar yaşadıklarını da belirten Deli, sözlerine şöyle devam etti: “Şu an yanlarında ders notu ve kitapları yok. Bizlerden ders notlarını istiyorlar. Eğitimlerinden uzak kalmak istemiyorlar. Bir diğer kaygıları da unutulmak. Ziyaretler onlar için büyük moral oluyor.”

‘ASLA SAHİPSİZ DEĞİLLER’

Önceki gün ve dün Silivri’deki öğrencileri ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, öğrencilerin durumlarını yakından takip ettiklerini belirtti. Kalabalık koğuşta, hijyen sorunu, adi suçluların kötü muamelesi gibi iddiaların özellikle 3 nolu cezaevindeki B-1 koğuşundan geldiğini söyleyen Gökçek, “Bu koğuştaki kişilerin B-5 koğuşuna geçme talebi var. Bu talebi cezaevi müdürüne ilettik. Durumla ilgileneceğini söyledi, bu konunun da takipçisiyiz” dedi. Tutuklu gençlerin ülkenin aydınlık geleceği olduğunu vurgulayan Gökçek, “Onların yanındayız. Her gün hem onları ziyaret ediyor hem de durumlarına ilişkin yetkililerle görüşüyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız asla sahipsiz değil” ifadelerini kullandı.