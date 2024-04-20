CHP'li Öztürkmen, Adalet Bakanlığı'ndaki 'mülakat' skandalını belgeleriyle paylaştı: 'Siz engerekler ve çıyanlarsınız'

Yayınlanma: 20.04.2024 - 12:05

Güncelleme: 20.04.2024 - 17:44

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda yaşanan mülakat skandallarına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Öztürkmen’in açıklamasında ortaya koyduğu belgelere göre, 19 Ağustos 2023’te yapılan sınavda 91, 90, 88, 86 gibi puanlar almasına karşın adayların girdiği sözlü mülakatta başarısız olduğu görülüyor. Bu duruma tepki gösteren Öztürkmen, bunun gibi birçok örnek olduğunu ifade ederek, “Gece gündüz ders çalışmışlar, siz bunları bizden değildir diye eliyorsunuz. Siz Ahmed Arif’in şiirinde belirttiği gibi ‘Engerekler ve çiyanlarsınız. İnsanların aşına, ekmeğine, geleceğine göz koyanlarsınız. Yatacak yeriniz yok” dedi.

Öztürkmen’in paylaştığı belgelere göre; örneğin idari işler müdürlüğü poziyonu için yazılı sınavdan 91 puan alan kişilerin mülakatta “başarısız” olduğu görüldü. Yine belgelere göre, ilinde 1'inci olan adayın dahi mülakatta verilen düşük puanla “başarısız” sayıldığı, başka bir ilde yazılı sınavda ilk 3 sırada olan adaylardan hiçbirinin de mülakatta kazanamadığı ortaya çıktı.

''KAMUDA MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ'' VAADİNİ HATIRLATTI

''Mülakat skandalını” ortaya çıkaran ve belgelerini paylaşan Öztürkmen, “Adalet ve Kalkınma Partisi daha doğrusu ‘Aldatma ve Kandırma Partisi’ hala halkı aldatmaya ve kandırmaya devam ediyor” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs seçim süreci öncesi “Kamuda mülakatı kaldıracağız” sözlerini anımsattı.

'''BİZDEN MİSİN'İ DENEDİKLERİ ADAM KAYIRMACA''

Öztürkmen, 19 Ağustos 2023’ye yapılan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yazılı Sınav Sonuç Belgeleri’nden bazı örnekler vererek durumun boyutunu gözler önüne serdi. Öztürkmen, yazılı sınavda 91 alan idari işler müdürünün mülakatta elenmesini örnek göstererek “Yazılı sınavda başarılı olarak kazanmış olmasına rağmen ‘bizden misin’i denedikleri adam kayırmaca mülakat sınavında atanmaya hak kazanamadınız diye elenmiş” dedi.

92 ALAN ELENİYOR

Öztürmen yine aynı sınavda 90 alarak başarılı olan Yazı İşleri Müdürü’nün “atanmaya hak kazanamadınız” diyerek mülakatta elendiğini aktardı. Konuya dair sayısız örnek olduğunu söyleyen Öztürkmen, yazılı sınav sonuçları 88, 86, 85 puan alıp başarılı olan ama buna karşın mülakatta elenen adaylardan örnekler vererek “Bundan Türkiye’nin her ilinde var. Gaziantep’te 92 almasına rağmen atanamayıp 76 alanın atandığına dair de örnek var elimizde” diye konuştu.

''YATACAK YERİNİZ YOK''

Sınavda başarılı olan vatandaşların kendisine anlattıklarını aktaran Öztürkmen, şöyle konuştu:

“Diyor ki; 'ben yıllardır filan adliyede zabit katibi olarak çalışıyorum. Yazılı sınavdan 90 almama rağmen ne yazık ki mülakatta elendim. Benim yerime 76 alan atandı'. Bir başkası il birincisi olmuş ama diyor ki; 'Ben 85 puanla il birincisi olmama rağmen benim yerime 76 puanla son sıradaki kişi atanmış'. Yazık, günah değil mi? Vicdanınız sızlamıyor mu? Bunlar kendilerince ailelerinin geleceğine umut bağlamışlar, gece gündüz ders çalışmışlar, siz bunları bizden değildir diye eliyorsunuz. Siz Ahmed Arif’in şiirinde belirttiği gibi engerekler ve çıyanlarsınız. İnsanların aşına, ekmeğine, geleceğine göz koyanlarsınız. Yatacak yeriniz yok”.

MÜLAKAT BELGELERİ

Öztürkmenin paylaştığı mülakat elemeleri belgeleri şu şekilde: