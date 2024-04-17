Özgür Özel, Erdoğan'a hatırlattı: 'Tüm öğretmenlerin beklentisi, mülakatsız 68 bin atama'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atama bekleyen öğretmenleri hatırlattı.
Sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, atama bekleyen öğretmenleri hatırlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.
Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bir miktar" öğretmen atayacağını ilan eden Tayyip Erdoğan'a tüm öğretmenlerin beklentisinin, mülakatsız 68 bin ögretmen ataması olduğunu hatırlatıyorum. Hakları olan atamayı bekleyen öğretmenlerin yanında, onlarla mücadele etmeyi sürdüreceğim.
"Bir miktar" öğretmen atayacağını ilan eden Tayyip Erdoğan'a tüm öğretmenlerin beklentisinin, mülakatsız 68 bin ögretmen ataması olduğunu hatırlatıyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 17, 2024
Hakları olan atamayı bekleyen öğretmenlerin yanında, onlarla mücadele etmeyi sürdüreceğim.#BirMiktarDeğilMülakatsız68Bin
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