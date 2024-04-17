Özgür Özel, Erdoğan'a hatırlattı: 'Tüm öğretmenlerin beklentisi, mülakatsız 68 bin atama'

Yayınlanma: 17.04.2024 - 18:46

Güncelleme: 17.04.2024 - 18:48

Sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, atama bekleyen öğretmenleri hatırlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir miktar" öğretmen atayacağını ilan eden Tayyip Erdoğan'a tüm öğretmenlerin beklentisinin, mülakatsız 68 bin ögretmen ataması olduğunu hatırlatıyorum. Hakları olan atamayı bekleyen öğretmenlerin yanında, onlarla mücadele etmeyi sürdüreceğim.