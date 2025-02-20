CHP’li Öztürk’ten taksicilerle ilgili araştırma önergesi: 'Denetimsizlik halkı mağdur ediyor'

Yayınlanma: 20.02.2025 - 12:04

Güncelleme: 20.02.2025 - 12:04

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, taksicilik sektöründe yaşanan sorunlar ve bu sorunların halka yansımalarına ilişkin Meclis araştırması açılmasını istedi. Öztürk, "Mevcut durumda, taksicilik mesleğine girişte herhangi bir eğitim zorunluluğu bulunmamakta, meslek etiği ve hizmet kalitesi denetlenmemektedir. Bu durum hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliğini riske atmaktadır. İşini hakkıyla yapan, dürüst ve güvenilir şekilde çalışan taksicilerin de bu olumsuz algıdan etkileniyor" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, taksicilik sektöründe yaşanan sorunlar ve bu sorunların ve halka yansımalarına ilişkin Meclis araştırma önergesi verdi. Öztürk, taksicilik mesleğine girişte yeterli eğitim ve denetim mekanizmalarının bulunmamasının vatandaşları mağdur ettiğini ve sektörde ciddi bir güvenlik sorunu yarattığını belirtti.

Öztürk, özellikle büyükşehirlerde yaşanan taksi krizi, fahiş fiyat uygulamaları, yolcu seçme, kötü muamele ve güvenlik zaafları gibi konuların halktan yoğun şikâyet aldığını vurgulayarak, "Taksicilik mesleği, vatandaşın günlük yaşamında en çok temas ettiği ulaşım hizmetlerinden biridir. Ancak, mesleğe girişte herhangi bir standart belirlenmemesi, yeterli eğitim süreçlerinin olmaması ve denetimlerin yetersiz kalması, taksi hizmetinin keyfi ve güvensiz hale gelmesine neden oluyor. Vatandaşlarımız, kimi zaman fahiş fiyat uygulamalarına, kimi zaman da kaba davranışlara maruz kalıyor. Bu durum tüm taksicilere karşı bir önyargı oluşturuyor ve işini gerçekten hakkıyla yapan emekçilerimiz de zarar görüyor. Bu kabul edilemez bir durumdur" dedi.

"EĞİTİMSİZ VE DENETİMSİZ BİR SEKTÖR HALİNE GELDİ''

Taksi sektöründe yaşanan sorunların yalnızca vatandaşları değil, sektörde çalışan esnafı da zor durumda bıraktığını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Mevcut durumda, taksicilik mesleğine girişte herhangi bir eğitim zorunluluğu bulunmamakta, meslek etiği ve hizmet kalitesi denetlenmemektedir. Bu durum hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliğini riske atmaktadır. Tüm taksicilerin aynı kefeye konmaması gerekli. İşini hakkıyla yapan, dürüst ve güvenilir şekilde çalışan taksicilerin de bu olumsuz algıdan etkileniyor. Elbette tüm taksicilerimiz halkımızı mağdur etmiyor. Bu mesleği hakkıyla yapan, işini düzgün yapan taksici esnafımız da var. Ancak denetimsizlik nedeniyle kötü örnekler öne çıkıyor ve tüm meslek grubuna yönelik olumsuz bir algı oluşuyor. Biz hem vatandaşlarımızın mağdur olmamasını hem de işini hakkıyla yapan taksicilerin bu algıdan zarar görmemesini istiyoruz. Bu nedenle sektörün sorunlarının derinlemesine araştırılması gerektiğini düşünüyoruz."