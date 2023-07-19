CHP’li Polat Kemalpaşa kirazı için Meclis’e araştırma önergesi verdi

Yayınlanma: 19.07.2023 - 11:40

Güncelleme: 19.07.2023 - 11:40

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, hasat zamanı meydana gelen yoğun yağışlar ve geceleri oluşan sıcaklık farkları nedeniyle zarar gören Kemalpaşa kirazını ve üreticilerinin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Polat, Kiraz üreticilerinin T.C Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri borçlarının faizsiz olarak bir yıl ertelenmesi hakkında kanunun teklifinin yanı sıra üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi, üretimin desteklenmesi, ihracat ürünü olan kirazların üretiminin sağlıklı biçimde sürdürülerek bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla atılması gereken adımların belirlenmesi adına da Meclis Araştırma önergesi verdi.

“ZARAR, İZMİR’İN, BÖLGENİN VE MEMLEKETİN ORTAK SORUNU”

Konuya ilişkin olarak Mahir Polat, “Aroması, rengi ve kalitesiyle ünlü Kemalpaşa kirazı, ülke ihtiyacının yüzde 12’lik kısmını karşılıyor, üretilen kirazların yüzde 70’i ise ihracat ürünü olarak yurtdışına pazarlanarak ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Kiraz hasadına başlanılan günlerde meydana gelen yağışlar ve geceleri oluşan düşük sıcaklıklara bağlı olarak erkenci kiraz çeşitlerinde yaklaşık yüzde 70 oranında çatlama ve zarar meydana gelmiş durumda. Türkiye’nin coğrafi işaretle tescilli markası Kemalpaşa kirazına ve üreticilerine sahip çıkmalıyız.” yorumunu yaptı.

“ZARAR ÇOK BÜYÜK”

Kiraz üretimi yapılan arazilerde meydana gelen zararın raporlarla sabit olduğunu vurgulayan Polat, “Kemalpaşa kiraz üretimi açısından Türkiye ve dünya için önemli bir üretim merkezi. 88 bin 279 dekar alanda kiraz yetiştiriciliği yapılıyor. Dünyada en erken kiraz Kemalpaşa’da üretildiği için; uzmanlar tarafından ilçenin iklimiyle doğal sera şartlarının yaşandığı ifade ediliyor. Kemalpaşa Ziraat Odası geniş bir çalışma yaptı, raporlar hazırladı, hazırlattı. Raporlara göre; erkenci kiraz çeşitlerinde 7 bin 380 dekar alanda yaklaşık yüzde 70 oranında çatlama ve zarar meydana gelmiş, özellikle ihracat ürünü olan Ziraat 0 900 ve Napolyon çeşitlerinde 7 bin üreticinin emeği olan 60 bin 000 dekar kiraz alanında yüzde 30 oranında meyve çatlaması olduğu tespit edilmiş. Meyve monilyası ve küflenme mevcut. Bu sebeple bazı üreticiler hasat yapmayıp ürünlerini ağaç üzerinde bırakmış durumdalar. Zarar çok büyük” ifadelerini kullandı.

“DOĞRU ADIMLAR ATILMALI”

Polat, “Üreticilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri borçlarının faizsiz olarak bir yıl ertelenmesi konusunda kanun teklifi ayrıca üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi, üretimin desteklenmesi, ihracat ürünü olan kirazların üretiminin sağlıklı biçimde sürdürülerek bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla atılması gereken adımlar için bir komisyon kurulması adına Meclis araştırma önergesi verdim. Doğru adımlar atılmalı, doğru önlemler alınmalı, doğru destekler verilmeli. Gıda güvenliğimiz, ihracatımız ve hatta tanıtımımız için Türkiye’nin coğrafi işaretle tescilli markası Kemalpaşa kirazına ve üreticilerine sahip çıkmalıyız. Zarar, İzmir’in, bölgenin ve memleketin ortak sorunu” diyerek sözlerini tamamladı.