CHP'li Purçu: Roman mahallelerinde 100 gençten 90'ı madde bağımlısı

25 Kasım 2022 Cuma, 17:05

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Tepecik semtinde Roman yurttaşların son dönemde sıkıntılarının arttığını belirterek, basın açıklaması düzenledi.

"MAHALLELER AÇLIKTAN, İŞSİZLİKTEN, UYUŞTURUCUDAN KIRILIYOR"

Bölgenin 20 bini bulan nüfusla Roman mahallesi bulunduğunu belirten ve elindeki kağıtları gösterip, belgelerin mahallede yaşayanlara ait icra dosyası olduğunu söyleyen Purçu, "Muhtarlıklarımız icra dosyasıyla dolu. Bu dosyalar, yoksulluğumuzun, fakirliğimizin, çaresizliğimizin kanıtı. Gençlerimiz uyuşturucuya bulaşmış. Roman mahalleleri açlıktan, işsizlikten, uyuşturucu bağımlılığından kırılıyor" dedi.

Roman mahallelerinde sokaktaki 100 gencin 90'ının madde bağımlısı olduğunu söyleyen Purçu, "Ailelerin satacak bir şeyi kalmadı, çocuklar uyuşturucu almak için annesini- babasını dövüyor. Çocuklar, tedavi olmak istiyor; anne ve babalar çaresiz ama bir kişi buraya gelmiyor. Biz iktidara geldiğimizde, her gün nasıl bu mahalleye geliyorsak yine geleceğiz. Gençleri tedavi ettireceğiz, uyuşturucuyu bitireceğiz. Gençlerimiz arka sokaklarda 'zombi' gibi gezerken, kimse de 'Bu gençleri tedavi ettirelim' demiyor" diye konuştu.