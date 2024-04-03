CHP'li Recai Çakır mazbatasını alacak

Amasra’da ilçe seçim kurulu AKP’nin başvurusu üzerine ilçede oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. YSK, kurulun kararını iptal etti. Mazbatayı CHP’nin adayı Recai Çakır alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 19:38
CHP'li Recai Çakır mazbatasını alacak
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Bartın’ın Amasra ilçesinde resmi olmayan göre; CHP’nin Belediye Başkan Adayı Recai Çakır’ın 122 oy ile seçimi kazanmasının ardından AKPve MHP, sonuçlara itiraz ederek, oyların sayılmasını istedi.

İlçe Seçim Kurulu tarafından oyların sayımı reddedilirken, İl Seçim Kurulu ise Sandık Sonuç Tutanaklarının incelenmesi yönünde karar verdi. Kararın ardından ise CHP’liler ilçe Adliye Sarayı önünde nöbet tutmaya başladı.

Amasra’da ilçe seçim kurulu AKP’nin başvurusu üzerine ilçede oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. YSK, kurulun kararını iptal etti. Mazbatayı CHP’nin adayı Recai Çakır alacak.


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