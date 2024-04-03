YSK, Van'da kararını verdi: Mazbata Abdullah Zeydan’a verilecek
DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, "YSK, oyçokluğuyla itirazımızı kabul etti. Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı ve mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdi" açıklamasını yaptı.
Van'da 31 Mart yerel seçimlerinde seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine; seçimi kaybeden AKP adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verildi.
ANKA'nın aktardığına göre DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, mabatanın YSK tarafından tekrar Abdullah Zeydan'a verildiğini açıkladı. Tiryaki, "YSK, oyçokluğuyla itirazımızı kabul etti. Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı ve mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdi" dedi.
YSK, MAZBATANIN ZEYDAN'A VERİLMESİNİ KARARLAŞTIRDI
YSK Van İl Seçim Kurulunun Zeydan'ın, memnu haklarının iadesine ilişkin kararı kaldırıp mazbatanın AKP adayına verilmesine ilişkin karara DEM Parti'nin yaptığı itirazı görüştü.YSK, Van İl Seçim Kurulunun kararını kaldırdı ve mazbatanın Zeydan'a verilmesini kararlaştırdı.
DEM Parti'nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Kürt halkının, dostlarımızın ve demokratik kamuoyunun direnişi sonucunda Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanımız Abdullah Zeydan’a mazbatasının verilmesine karar verilmiştir" denildi.
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