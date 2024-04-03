YSK, Van'da kararını verdi: Mazbata Abdullah Zeydan’a verilecek

DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, "YSK, oyçokluğuyla itirazımızı kabul etti. Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı ve mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdi" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 18:51
YSK, Van'da kararını verdi: Mazbata Abdullah Zeydan’a verilecek
Abone Ol google-news

Van'da 31 Mart yerel seçimlerinde seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine; seçimi kaybeden AKP adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verildi. 

ANKA'nın aktardığına göre  DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, mabatanın YSK tarafından tekrar Abdullah Zeydan'a verildiğini açıkladı. Tiryaki,  "YSK, oyçokluğuyla itirazımızı kabul etti. Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı ve mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdi" dedi.

YSK, MAZBATANIN ZEYDAN'A VERİLMESİNİ KARARLAŞTIRDI 

YSK Van İl Seçim Kurulunun Zeydan'ın, memnu haklarının iadesine ilişkin kararı kaldırıp mazbatanın AKP adayına verilmesine ilişkin karara DEM Parti'nin yaptığı itirazı görüştü.YSK, Van İl Seçim Kurulunun kararını kaldırdı ve mazbatanın Zeydan'a verilmesini kararlaştırdı. 

DEM Parti'nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Kürt halkının, dostlarımızın ve demokratik kamuoyunun direnişi sonucunda Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanımız Abdullah Zeydan’a mazbatasının verilmesine karar verilmiştir" denildi. 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Cehennemin kapılarını kapatacağız' demişti... Sinan Oğan malikanesinin kapılarını açtı: 'Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder'

'Cehennemin kapılarını kapatacağız' demişti... Sinan Oğan malikanesinin kapılarını açtı: 'Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder'
Burcu Köksal, mazbatasını aldı: Baharı getirdik

Burcu Köksal, mazbatasını aldı: Baharı getirdik
Görüntüler ortaya çıktı: CHP Arnavutköy'de itiraz edecek

Görüntüler ortaya çıktı: CHP Arnavutköy'de itiraz edecek
Ankara’da Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın!

Ankara’da Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın!
29 kişi hayatını kaybetmişti…Gece kulübünde çıkan yangının nedeni belli oldu

29 kişi hayatını kaybetmişti…Gece kulübünde çıkan yangının nedeni belli oldu
Tokat’ta Yazıcıoğlu dönemi resmen başladı

Tokat’ta Yazıcıoğlu dönemi resmen başladı
DEM'in tulum çıkardığı Van'da Bakanlık hamlesi… Seçilen adayın hakları alındı!

DEM'in tulum çıkardığı Van'da Bakanlık hamlesi… Seçilen adayın hakları alındı!
İmamoğlu üçüncü kez mazbatasını aldı: Van’da yaşanan tam bir garabet

İmamoğlu üçüncü kez mazbatasını aldı: Van’da yaşanan tam bir garabet