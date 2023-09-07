CHP’li Salıcı: Erdoğan beyazsa, sivil anayasa siyahtır

Yayınlanma: 07.09.2023 - 17:20

Güncelleme: 07.09.2023 - 17:27

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adli yıl açılışında bir kez daha gündeme getirdiği ‘yeni anayasa’ya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Oğuz Kaan Salıcı sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Erdoğan’ın sözlerini videolu bir şekilde hatırlatan Salıcı şu ifadeleri kullandı:

“Yeni anayasa filmi tekrar sahnede.

Anayasa kavramının özü sınırlı iktidardır.

Erdoğan’ın asıl derdi ise sınırsız iktidar.

Anayasa, yönetimin yetkilerini sınırlandırdığı ölçüde sivil olabilir.

Erdoğan beyazsa, sivil anayasa siyahtır.”