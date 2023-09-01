Son dakika... Erdoğan'dan adli yıl açılışında 'yeni anayasa' çıkışı: 'Girişimlerimizi tekrar başlatacağız'

Yayınlanma: 01.09.2023 - 15:39

Güncelleme: 01.09.2023 - 16:02

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'nda 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Anayasa Mahkemesi kararlarına ve anayasaya rağmen birçok gazeteci ve siyasetçinin hukuksuzca tutuklu olduğu Türkiye'de, Erdoğan “Hukuk devleti hepimizin kırmızı çizgisidir” dedi.

Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımız adliye kapısının adalet kapısı olduğundan şüpheye kapılmamalıdır. Bu yüzden hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz veremeyiz" iddiasında bulundu.

YENİ ANAYASA İÇİN MECLİS'İN AÇILIŞINI İŞARET ETTİ

"2011'den beri bir hayalimiz var" diyen Erdoğan, adli yıl açılışında yeni anayasa girişimlerini başlatacaklarını açıkladı.

"Bu hayal, Türkiye'yi darbe Anayasasından kurtararak yarını kucaklayan, Türkiye Yüzyılına yakışır anayasaya kavuşturmaktır" diyen Erdoğan, "Vaadimiz birinci sınıf demokrasi, ekonomi ve özgürlüklerin tamamlayıcısı, birinci sınıf anayasa olacaktır" diye konuştu.

ÇAĞRI YAPTI

Siyasi partilere, mahkemelere ve barolara çağrı yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi partiler, yüksek mahkemeler, üniversiteler, devlet kurumları, barolar ve milletimizin her ferdini sürece katkı vermeye davet ediyorum. Meclis'in açılışıyla birlikte Türk demokrasisini yeni bir anayasaya kavuşturmak için girişimlerimizi tekrar başlatacağız"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

* Yeni adli yılın, tüm adalet teşikatlımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

* Deprem felaketinin ilk günlerinden itibaren bölgede görev yapan tüm adalet mensuplarına teşekkür ediyorum. Bakanlarımız ve ilgili birimlerimiz aracılığıyla bölgedeki durumu takip ediyoruz. Bölgede oluşan iş yükünü karşılamak amacıyla 131 yeni mahkeme kuruldu. Her alanda şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan geri durmayacağız. Türkiye Yüzyılı'nı inşa yolculuğunu fasılasız bir şekilde sürdüreceğiz.

* Deprem bölgesinde kararnamelerle depremzedelerin hak kaybına uğramasını engelledik. Bölgede adalet sisteminin hızlı ve etkin işlemesi için çalışmalarımız sürüyor. Afetzedelerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa onu yapmaktan geri durmayacağız. Bu seneki adli yıl açılışını cumhuriyetin 100. yılında gerçekleştiriyoruz.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNDEN TAVİZ VEREMEYİZ"

* Hukuk devleti hepimizin ortak hedefi ve kırmızı çizgisidir. Hiçbir vatandaşımız adliye kapısının adalet kapısı olduğundan şüpheye kapılmamalıdır. Bu yüzden hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz veremeyiz. Hükümet olarak, adalet sisteminin işleyişinde yaşanan aksaklıkları gidermek için sunulan önerilere mutlaka kulak verdik. Her yıl yeni yargı paketleriyle reform sürecini kesintisiz sürdürüyoruz.

* UYAP'ı yapay zekayla geliştirme çalışmaları devam ediyor. Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜBİTAK işbirliğindeki projeyle davaların sonuçlanma süresi kısalacak. Avukatların mahkeme faaliyetine katkısının artırılmasında fayda görüyoruz. Belli davalar için avukat tutma zorunluluğu üzerinde hep birlikte çalışabiliriz.

YİNE SOSYAL MEDYAYI HEDEF ALDI

* Günümüzde sayıları giderek artan sosyal medya mahkemelerini toplumun birliği, dirliği, huzuru, iç barışı açısından büyük tehdit ve tehlike olarak görüyoruz.

YENİ ANAYASA ÇIKIŞI

* 2011'den beri bir hayalimiz var. Bu hayal, Türkiye'yi darbe Anayasasından kurtararak yarını kucaklayan, Türkiye Yüzyılına yakışır anayasaya kavuşturmaktır. Vaadimiz birinci sınıf demokrasi, ekonomi ve özgürlüklerin tamamlayıcısı, birinci sınıf anayasa olacaktır. Türkiye Yüzyılı böyle bir anayasayla güçlenecek. Vaadimiz birinci sınıf demokrasi, ekonomi ve özgürlüklerin tamamlayıcısı, birinci sınıf anayasa olacaktır. Türkiye Yüzyılı böyle bir anayasayla güçlenecek. 85 milyonun tamamının sahipleneceği ve 'İşte benim anayasam' diyerek baş tacı edeceği bir metni, artık milletin takdirine sunmamız gerekiyor.

* (Yeni anayasa) Siyasi partiler, yüksek mahkemeler, üniversiteler, devlet kurumları, barolar ve milletimizin her ferdini sürece katkı vermeye davet ediyorum. Meclis'in açılışıyla birlikte Türk demokrasisini yeni bir anayasaya kavuşturmak için girişimlerimizi tekrar başlatacağız.