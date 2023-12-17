CHP'li Salıcı, torba yasayla ilgili önerge verdi: Kişisel veriler paylaşılamaz

Yayınlanma: 17.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.12.2023 - 03:00

Teklifteki bir değişiklik önerisine dikkat çeken Salıcı, şunları söyledi: “Değişiklik ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na vergi mükelleflerinin vergi mahremiyeti dışında kalan bazı bilgilerini özel kuruluşlarla paylaşması karşılığında soru başına 25 kuruş ücret alma yetkisi verilmektedir. Söz konusu uygulamanın kişisel verileri koruma hukukunun genel prensiplerini ve vergi hukukunun temel ilkelerinden olan vergi mahremiyetini ihlal ettiği tartışmasızdır.”

Salıcı önergesinde şu soruları yöneltti:

“Mükelleflerin bilgilerini paylaşmasının hukuki dayanağı nedir? Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında herhangi bir izin almış mıdır?”