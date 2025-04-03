CHP'li Sarıgül, Ekrem İmamoğlu'nun kurultay mesajını paylaştı: 'Yürek yüreğe olmalıyız'

Yayınlanma: 03.04.2025 - 14:18

Güncelleme: 03.04.2025 - 14:28

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Sarıgül, sürekli yeni hapishaneler yapıldığını ancak bunun suç oranlarını düşürmediğini kaydetti.

CHP’nin pazar günü yapılacak Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin İmamoğlu'nun birlik ve beraberlik mesajı verdiğini belirten Sarıgül, şunları söyledi:

"Arife günü Silivri'deydim bayram bitti yine Silivri'deyim. Türkiye bayrama ne yazık ki Silivri'de girdi. Silivri Türkiye, Türkiye Silivri oldu. Falcıların bile tutuklandığı günlerden geçiyoruz. Adeta herkes Silivri'ye akın ediyor. Siyasetçiler, belediye başkanları, akademisyenler, avukatlar ve gençler şu anda Silivri'de. Gençlerin cezaevinde olmadığı, milli iradenin güçlendiği bir Türkiye özlemini yaşıyoruz. Vicdanların sızlamadığı, anne ve babaların ağlamadığı bir Türkiye'yi gerçekten özlüyoruz. Benim umudum var. Şunu unutmamak lazım: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez.

300 bin kapasiteli cezaevlerinde, şu anda bu kapasitenin çok üzerinde mahkum var. Türkiye'de sürekli yeni hapishaneler yapılıyor. Keşke o hapishaneler yerine iş yerleri yapılsa da suç oranları düşse. 10'uncu Yargı Paketi'nde kader mahkumları önemli bir beklenti içine girdiler, 9'uncu Yargı Paketi yeteri kadar çözüm bulamadı. Ben bir kez daha Silivri Cezaevi'nden haksızlığa uğrayanlar, annelerin hasretini dindirmek ve çocukları sevindirmek için affet Türkiye'm diyorum. Şefkatli, gönlü geniş devletimden hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün grup başkanlarımıza sesleniyorum: Kader mahkumlarının sesini duyalım. kader mahkumlarının artık bekleyecek tahammülleri kalmadı. İnanıyorum ki parlamento bir araya gelerek geniş kapsamlı bir çalışmayı yapacaktır.

"TEHLİKE YANIMIZDA GEÇERKEN AYRI GAYRIMIZIN OLMAMASI LAZIM"

Kurultay öncesi, Ekrem İmamoğlu Başkanımız birleştirici ve kapsayıcı bir çalışma arzu ediyor ve ‘Yürek yüreğe olmalıyız’ diyor. 'Arzumuz, milletin ve adalet sisteminin güçlü olmasıdır. Bu kurultayda amasız, fakatsız büyük bir birlikteliği sağlamamız lazım. Tehlike yanımızdan geçerken ayrı gayrımızın olmaması lazım, can cana ve birlikte olmamız gerekir. Birlikte olmamız gerekir’ diyor. Kapsayıcı olmamız gerektiğini ifade etti. ‘Pazar günü, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayından büyük bir birlik beraberlik ve Türkiye'nin iktidara hazırlanacağı günlerin çıkmasını çok arzu ediyorum' dedi ve Türkiyemizde hiçbir siyasi farkı gözetmeden Sayın İmamoğlu’nun tüm yurttaşlarımıza selamlarını ve sevgilerini iletiyorum.”

Ümit Özdağ ile de görüştüğünü dile getiren Sarıgül, Özdağ'ın, "İddianamem neden hazırlanmadı? Ben yargılanmak istiyorum. Benim suçum ne, ben burada neden bulunuyorum? Ben suç şüphesi olacak ne yaptım, bunu bilmek istiyorum. İddianamemin hazırlanmasını ve yargılanmayı istiyorum" dediğini aktardı. Sarıgül, ayrıca Özdağ'ın Bakanlık tarafından verilen yemekleri almadığını ve kantindeki yiyecekleri yediğini dile getirdi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyaret eden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Kurultay öncesi, Ekrem İmamoğlu Başkanımız, birleştirici ve kapsayıcı bir çalışma arzu ediyor ve ‘Yürek yüreğe olmalıyız’ diyor. 'Arzumuz, milletin ve adalet sisteminin güçlü olmasıdır. Bu kurultayda amasız, fakatsız büyük bir birlikteliği sağlamamız lazım. Tehlike yanımızdan geçerken ayrı gayrımızın olmaması lazım, can cana ve birlikte olmamız gerekir. Birlikte olmamız gerekir’ diyor” açıklamasını yaptı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Sarıgül, sürekli yeni hapishaneler yapıldığını ancak bunun suç oranlarını düşürmediğini kaydetti. CHP’nin pazar günü yapılacak Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin İmamoğlu'nun birlik ve beraberlik mesajı verdiğini belirten Sarıgül, şunları söyledi:

"Arife günü Silivri'deydim bayram bitti yine Silivri'deyim. Türkiye bayrama ne yazık ki Silivri'de girdi. Silivri Türkiye, Türkiye Silivri oldu. Falcıların bile tutuklandığı günlerden geçiyoruz. Adeta herkes Silivri'ye akın ediyor. Siyasetçiler, belediye başkanları, akademisyenler, avukatlar ve gençler şu anda Silivri'de. Gençlerin cezaevinde olmadığı, milli iradenin güçlendiği bir Türkiye özlemini yaşıyoruz. Vicdanların sızlamadığı, anne ve babaların ağlamadığı bir Türkiye'yi gerçekten özlüyoruz. Benim umudum var. Şunu unutmamak lazım: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez. 300 bin kapasiteli cezaevlerinde, şu anda bu kapasitenin çok üzerinde mahkum var. Türkiye'de sürekli yeni hapishaneler yapılıyor. Keşke o hapishaneler yerine iş yerleri yapılsa da suç oranları düşse. 10'uncu Yargı Paketi'nde kader mahkumları önemli bir beklenti içine girdiler, 9'uncu Yargı Paketi yeteri kadar çözüm bulamadı. Ben bir kez daha Silivri Cezaevi'nden haksızlığa uğrayanlar, annelerin hasretini dindirmek ve çocukları sevindirmek için affet Türkiye'm diyorum. Şefkatli, gönlü geniş devletimden hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün grup başkanlarımıza sesleniyorum: Kader mahkumlarının sesini duyalım. kader mahkumlarının artık bekleyecek tahammülleri kalmadı. İnanıyorum ki parlamento bir araya gelerek geniş kapsamlı bir çalışmayı yapacaktır.

"TEHLİKE YANIMIZDA GEÇERKEN AYRI GAYRIMIZIN OLMAMASI LAZIM"

Kurultay öncesi, Ekrem İmamoğlu Başkanımız birleştirici ve kapsayıcı bir çalışma arzu ediyor ve ‘Yürek yüreğe olmalıyız’ diyor. 'Arzumuz, milletin ve adalet sisteminin güçlü olmasıdır. Bu kurultayda amasız, fakatsız büyük bir birlikteliği sağlamamız lazım. Tehlike yanımızdan geçerken ayrı gayrımızın olmaması lazım, can cana ve birlikte olmamız gerekir. Birlikte olmamız gerekir’ diyor. Kapsayıcı olmamız gerektiğini ifade etti. ‘Pazar günü, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayından büyük bir birlik beraberlik ve Türkiye'nin iktidara hazırlanacağı günlerin çıkmasını çok arzu ediyorum' dedi ve Türkiyemizde hiçbir siyasi farkı gözetmeden Sayın İmamoğlu’nun tüm yurttaşlarımıza selamlarını ve sevgilerini iletiyorum.”

Ümit Özdağ ile de görüştüğünü dile getiren Sarıgül, Özdağ'ın, "İddianamem neden hazırlanmadı? Ben yargılanmak istiyorum. Benim suçum ne, ben burada neden bulunuyorum? Ben suç şüphesi olacak ne yaptım, bunu bilmek istiyorum. İddianamemin hazırlanmasını ve yargılanmayı istiyorum" dediğini aktardı. Sarıgül, ayrıca Özdağ'ın Bakanlık tarafından verilen yemekleri almadığını ve kantindeki yiyecekleri yediğini dile getirdi.