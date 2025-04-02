Erzincan-Kelkit Karayolu'nda çökme yaşandı, Mustafa Sarıgül 'tünel' çağrısı yaptı!
Erzincan-Kelkit Karayolu'nda toprak kayması sonucu çökme meydana geldi. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, "Ahmediye Tüneli yapılsın diye niye ısrar ettiğimi anlıyor musunuz? 24 saat oldu, bu yol kapalı" diye seslendi.
Erzincan-Kelkit Karayolu, Pöske mevkiindeki toprak kayması sonucu trafiğe kapandı.
"ACİLEN AHMEDİYE TÜNELİ'NİN YAPILMASI LAZIM"
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kapanan karayolundan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na seslenerek, şu çağrıyı yaptı:
“Kelkit yolu, durum bu... Sayın Bakan bu çağda, bu teknolojide saatlerden beri bu yol kapalı. Ahmediye Tüneli yapılsın diye niye ısrar ettiğimi anlıyor musunuz? Acilen Ahmediye Tüneli'nin yapılması lazım. Buralara tedbir alınması lazım. Sayın Bakan 24 saat oldu, bu yol kapalı.”
??An itibariyle Erzincan Kelkit yolu. #erzincan #kelkit #yol #türkiye #bayram #afet pic.twitter.com/eX2ZwFx6rN— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) April 2, 2025
Etiketler: #Erzincan #karayolu #Mustafa Sarıgül #Toprak kayması
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