CHP'li Serkan Topal: Öğretmenlerin uzman ve başöğretmenlik sınavları iptal edilsin
CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda çok ciddi sıkıntılar olduğunu söyleyerek öğretmenlerin "uzman öğretmen", "başöğretmen" sıfatlarıyla ayrılmasını eleştirdi. Topal, öğretmenlerin uzman ve başöğretmenlik sınavlarının iptal edilmesini söyledi.
CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlayacak olmasına rağmen okulların ve öğretmenlerin sorunlarının çözülmediğini ifade etti.
Eğitim sorunu çözülmeden adalet sorununun çözülemeyeceğini, ekonominin düzeltilemeyeceğini ifade eden Topal, vicdanlı bir hakimi, başarılı bir ekonomisti yetiştirenin; öğretmen olduğunu kaydetti.
Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yasalaştırıldığını anımsatan Topal, kanunla öğretmenliğin kariyer mesleği olarak kabul edilmesini, kariyer basamaklarına ayrılmasını eleştirdi.
Topal, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda çok ciddi sıkıntılar var. Öğretmenlik zaten doğası itibarıyla bir kariyer mesleğidir. Öğretmenleri uzman öğretmen, başöğretmen diye ayıramazsınız. Buradan Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunuyoruz; bir komisyon kurun. Sınav sabıkası olan bir iktidar hangi kriterlere göre sınav yapacak?" ifadelerini kullandı.
Topal, öğretmenlerin, uzman ve başöğretmenlik sınavlarının iptal edilmesini istediğini söyledi.
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?
14 Şubat 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimlerini düzenliyor. 3600 ek göstergeyi de barındırıan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlik mesleği, adaylık döneminden sonra; ‘öğretmen’, ‘uzman öğretmen’ ve ‘başöğretmen’ olarak üç kariyer basamağına ayrılıyor.
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