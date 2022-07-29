'Çağrımdır' diyerek seslendi: Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 'kariyer sınavı' tepkisi

29 Temmuz 2022 Cuma, 17:45

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımlarında, iktidara, öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı 'kariyer sınavı' üzerinden yüklenen Kılıçdaroğlu, "Çağrımdır, gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim. En değerlilerimizi kariyer sınavları ile rencide etmeyelim. Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur" dedi.

"BU ONUR KIRICI BİR DAVRANIŞ"

"İktidarı öğretmen ve öğretme üzerinden eleştirmek istemiyorum…" diyen CHP lideri, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenlik kutsal meslek, öğretmenler de değerlimiz. Ömrünün yarısını evlatlarımızı yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizi bile kariyer sınavına tabi tutmak istiyorlar. Bu onur kırıcı bir davranış. İktidarı öğretmen ve öğretme üzerinden eleştirmek istemiyorum…

Çağırımdır, gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim. En değerlilerimizi kariyer sınavları ile rencide etmeyelim. Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur."