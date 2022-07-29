'Çağrımdır' diyerek seslendi: Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 'kariyer sınavı' tepkisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, AKP'ye 'kariyer sınavı' üzerinden yüklendi. "Çağrımdır" diyen CHP lideri, "Gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim. En değerlilerimizi kariyer sınavları ile rencide etmeyelim" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
Paylaşımlarında, iktidara, öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı 'kariyer sınavı' üzerinden yüklenen Kılıçdaroğlu, "Çağrımdır, gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim. En değerlilerimizi kariyer sınavları ile rencide etmeyelim. Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur" dedi.
"BU ONUR KIRICI BİR DAVRANIŞ"
"İktidarı öğretmen ve öğretme üzerinden eleştirmek istemiyorum…" diyen CHP lideri, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, şu ifadeleri kullandı:
"Öğretmenlik kutsal meslek, öğretmenler de değerlimiz. Ömrünün yarısını evlatlarımızı yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizi bile kariyer sınavına tabi tutmak istiyorlar. Bu onur kırıcı bir davranış. İktidarı öğretmen ve öğretme üzerinden eleştirmek istemiyorum…
Çağırımdır, gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim. En değerlilerimizi kariyer sınavları ile rencide etmeyelim. Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur."
İlgili Haberler
- Gelecek Partisi'nden 'Kemal Kılıçdaroğlu' çıkışı: Tüm toplum biliyor
- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, İlhan İrem için başsağlığı mesajı
- Kemal Kılıçdaroğlu: Demokratik yollarla beyefendiyi emekli edeceğim
- Kılıçdaroğlu saat verdi: 'Bu akşam 22.00'de buluşalım'
- Kılıçdaroğlu, 'Mirasım bu olacak' diyerek tepki gösterdi: 'Hepinizin canı cehenneme'
-
Video Haberler
- İnce'den 6'lı masa çıkışı
- Katletti, 'alnımın yazısıymış' dedi
- Çalışanları oyalayıp, çocuklara 'robot süpürgeyi' çaldır
- Öldü sandılar, yürüyerek geldi
- 'Müşteri' gibi girdikleri kuyumcudan döviz çaldılar
- Bulgarlar akın akın geliyor
- Alevler otele sıçradı!
- HDP Beşiktaş İlçe Başkanı gözaltına alındı
- İş ilanıyla '20 milyonluk' dolandırıcılık
- Dua Lipa konserinde 'havai fişek' paniği: 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- Yangın yıldönümünde yine yangın
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Rusya'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar...
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- Bahçeli'nin danışmanı istifa etti
- Tatilleri biten gurbetçiler: 'Halinize şükredin'
- Meteoroloji uyardı: Tedbirli olun