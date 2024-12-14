CHP'li Sevgi Kılıç'tan 'gençlik bütçesi' tepkisi: "Ülkenin geleceğini karanlığa hapsetmeye yemin etmiş bu iktidar"

Yayınlanma: 14.12.2024 - 14:15

Güncelleme: 14.12.2024 - 14:24

CHP’li Sevgi Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesine ilişkin açıklama yaptı. Gençlerin en önemli sorununun işsizlik olduğuna vurgu yapan Kılıç, şunları kaydetti:

"4 gençten en az 1'i işsiz. 4 gençten 3'ü bu ülkede eğer torpil yoksa kendisine iş imkânının da, yaşam hakkının da neredeyse olmadığını düşünür hâle gelmiş durumda. Ve yine, bu ülkede 4 gençten 3’ü liyakat sorunu olduğunu, eğer iktidardan bir desteği yoksa kendisinin hak ettiği şekilde bir işe giremeyeceğini düşünüyor. İktidar istihdam yaratmayan ekonomi modelini sürdürüp, enflasyon ve ekonomik krizin pençesine attığı genç nesilleri daha da yoksullaştırıyor. Gençler eğitime ulaşamıyor, bir şekilde bununla mücadele edip eğitim alan gençler mezun olduktan sonra işsiz kalıyor, niteliklerine göre iş bulamıyor, kendini geliştiremiyor. Bunların bir kısmı ise ülkemiz için en verimli olacak çağlarında yurtdışına göç ediyor.

Genel Başkanımızın üzerinde sıklıkla durduğu bir mesele ülkenin bekâ sorunudur. Bu bekâ sorunu da yurtdışına göç eden ülkemizin en dinamik, eğitimli, bilgili, deneyimli yetişmiş iş gücü olan gençlerdir. Bu gençler ya iş bulamadığı ya yeterli eğitime erişemediği ya da kendini kendi ülkesinde değerli görmediği için çıkış yolunu yurtdışına göç etmekte buluyorlar. Ülkenin geleceğini karanlığa hapsetmeye yemin etmiş bu iktidar. Emekleri sınav sorularıyla çalınmış, mülakat zorbalığı ile hayatın dışına itilmiş, yoksullukla bunalıma sürüklenmiş, mutsuzluğa hapsedilmiş ülkemizin en kıymetlileri olan gençlerin hayatlarının daha fazla çalınmasına müsaade etmeyeceğiz."

"EV GENCİ' TANIMI İKTİDARIN UTANÇ VESİKASIDIR''

"Ülkemizin en dinamik yaş grubu olan 30 yaş altı gençliğin yüzde 27’lere varan oranı ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Bu oran dünya genelinde yüzde 20’nin altında" diyen Kılıç 'ev genci' tanımının AKP iktidarının utanç vesikası olduğunu söyledi.

Kılıç açıklamasında "İşsiz, eğitimsiz bırakılan gençler sosyal güvenceden uzak, kayıtsız işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Gerektiğinde haklarını dahi savunamayacakları bu sistemde özellikle genç kadınların oranı çok yüksek. Kayıtsız işlerde çalışan gençler ve genç kadınlar çok sayıda tehlike ile karşı karşıya kalıyor. Bunlar yetmiyormuş gibi bu gençler sağlık hizmetine de erişemiyor ve karşılarına her ay 600 bin 9 lira borç çıkıyor. Gençler sağlık hizmeti alabilmek için genel sağlık sigortası kapsamında ücret ödemek zorunda bırakılıyorlar. Genç işsizlik sorununu çözmekte kifayetsiz kalan saray iktidarı, gençlere sosyal devlet olmanın en önemli özelliklerinden biri olan ücretsiz sağlık hizmetini bile sunmaktan acizdir" ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın 'otel konforunda yurtlar yaptık' sözlerini eleştiren Kılıç, devamında şunları söyledi:

“Bakan'ın otel gibi dediği yurtlar koğuş sisteminde, öğrencilerin hijyensizlikten hastalandığı, bozuk asansörlerde mahsur kaldıkları hatta hayatlarını yitirdikleri, yemeklerinin içinden böceklerin çıktığı, sularının akmadığı, internetinin kullanılmaz halde olduğu oteller. Bakan’ı bu 'otellerde' bir gün konaklamaya davet ediyoruz. En iyi şartlarda, yurtdışında vatandaşın vergileri ile okuyan çocuklarını bu yurtlarda konaklatmalarını tavsiye ediyoruz. Belki gerçekte ne olduğunu, Türkiye'nin gençlerini neye mahkum ettiklerini daha iyi görürler.

"BAKAN'IN YAPTIĞI ŞEY GENÇLERİ YOKSULLUĞA SÜRÜKLEMEK''

Geçtiğimiz günlerde KYK bursunun 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldığını bir lütufmuş gibi sunan iktidar, öğrencilerin geçim sıkıntısını ve yaşam kalitesini hiçe saydığını bir kere daha gözler önüne serdi. Gençlere dalga geçer gibi reva gördükleri bursu saraylarında dakikanın beşte birinde harcıyor. ‘Biz yaparız!’ diyen Bakan’ın yaptığı şey gençleri yoksulluğa sürüklemek.”

"İKTİDAR BU SORUNDA SAMİMİ DEĞİL''

Bakanlık bütçesinde en temel sorun başlıklarından olan bağımlılıkla mücadelede de yeterli bütçenin ayrılmadığına dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:

"Ülkenin en yakıcı gündemi olan bağımlılıkla mücadele yüzde 0,02’lik bir oranla bütçede en az payı alıyor. Ülkemi uyuşturucunun köprüsü haline getiren iktidar bu sorunda samimi değil. Aynı samimiyetsizlik Bakanlığın bu konuya yaklaşımında da görülüyor. Bakanlığın gençlerde bağımlılığı engellemeye yaklaşımı bir bilinçlendirme ve sporla eşleştirilen bir faaliyetten öteye geçmiyor. Sporla rehabilite oldukça önemli bir hedef olabilir fakat önce bu gençlere ulaşmak ve bu meseleyi bütüncül şekilde ele almak gerekli.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak gençlerin her anlamda refah seviyesini bütüncül, kapsayıcı şekilde ele alıyoruz. İktidarın tüm ülkeyi kendi çıkarlarına mahkum edip, tek bir kişinin iradesine bağladığı gibi gençlerin hayatları ve gelecekleri üzerinde de tepinmesine izin vermeyeceğiz. Ülkemizin bekası gençleri emeğinin, anlamının, değerinin sömürüldüğü bir hayata mahkum etmeyeceğiz."