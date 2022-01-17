CHP'li Şevkin'den Almanya'daki vize şirketi için soru önergesi

17 Ocak 2022 Pazartesi, 11:51

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye Cumhuriyeti Köln ve Nürnberg Başkonsolosluğu’nun vize işlemlerini AKP’li bir milletvekilinin ortak olduğu iddia edilen şirkete ihalesiz verilmesini Meclis'e taşıdı.

Türkiye Cumhuriyeti Köln ve Nürnberg Başkonsolosluğu’nun resmi web sitelerinden yapılan açıklamada, “Almanya’dan Türkiye’ye Vize Başvuruları” işlemleri için aracı şirket kullanılacağının duyurulduğunu kaydeden Dr. Şevkin, “Ciddi bir parasal kaynak anlamına gelen bu görevlendirme, yerel bir sitede haberleştirilmiş, işin içinde bir AKP’li politikacının da bulunduğu iddiaları yer almıştır” diye konuştu.

YANDAŞA BÜYÜK KAZANÇ KAPISI!

Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıyan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle; vize işlemleri için neden aracı şirkete ihtiyaç duyulduğundan bu şirketin hangi amaçla kurulduğuna varana kadar 8 maddelik soru önergesi sunan Dr. Şevkin, “Uygulama, çeşitli soru işaretlerine neden olmuştur. Kamuoyuna duyurulmadan, ihalesiz belirlenen ve bu iş için kurulduğu anlaşılan bir şirkete adeta nokta atışıyla büyük bir kazanç kaynağı oluşturulmuştur” dedi.

Köln ve Nürnberg Başkonsolosluğunun resmi internet sitesinden “Vize Aracılık Hizmeti Duyurusu” yayımlanan, Türkçe’nin yanında Almanca ve İngilizce olarak da yapılan açıklamada “22 Kasım 2021 tarihi itibarıyla vize başvuruları Başkonsolosluğumuza vize aracılık hizmeti sunacak olan VfT GmbH firmasına yapılacak olup, başvurular için aşağıdaki linkin kullanılması gerekmektedir: www.visaft.com” denildiğini vurgulayan CHP’li Dr. Şevkin, “Almanya’dan memleketlerine gidecek olan, ancak Türkiye için vize almaları gerekenlere yönelik duyuru, “yeni bir gelir kaynağı devri” olarak yorumlanmıştır” ifadelerini kullandı.

HANGİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ORTAK?

Söz konusu firmanın AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve partinin Avrupa örgütlenmesinde etkin rolü olan bir isim tarafından kurulduğunu, firmanın ortakları arasında AKP’li bir İstanbul milletvekilinin de olduğuna yönelik iddiaları sorgulayan Dr. Şevkin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun şu sorulara yanıt vermesini istedi:

“1-Türkiye Cumhuriyeti Köln ve Nürnberg Başkonsoloslukları, vize işlemleri için neden aracı bir firmaya ihtiyaç duymuştur?

2- Almanya’da toplam 13 başkonsolosluk bulunmaktadır. 2 başkonsolosluğun resmi web sitelerinde aracı firmaya yönlendirici duyurularından başka diğer 11 başkonsolosluğun da aynı aracı firmaya yönlendirme yaptığı iddiaları doğru mudur?

3- “Almanya’dan Türkiye’ye Vize Başvuruları” için yetkili kılınan şirket hangi amaçla ve ne zaman kurulmuştur?

4- Vize işlemlerinde yetkili olan şirket, neye göre ve nasıl seçilmiştir?

5- Söz konusu şirket belirlenmeden önce konuyla ilgili herhangi bir ihale açılmış mıdır? Açılmışsa başka hangi firmalar ihaleye girmiştir? Açılmamışsa neden?

6- Şirketin vize ya da benzeri işlemler konusunda deneyimleri dikkate alınmış mıdır?

7- Şirketin sahipleri ve varsa ortakları kimlerdir?

8- AKP’li bir İstanbul milletvekilinin bu şirketle ticari bir ilişkisi var mıdır? Varsa bu milletvekili kimdir?”