Hatay'da 'dinamitle' patlatılan 16 katlı devasa rezidans bir anda yerle bir oldu

Depremin vurduğu Hatay’da dinamit kullanılarak yıkılan 16 katlı devasa rezidansın yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 09:11
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana gelmişti. Defne ilçesinde depremde hasar gören yapıların yıkımları da hız kesmeden devam ediyor.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde bulunan 16 katlı devasa rezidans da ekipler tarafından dinamitle patlatılarak yıkıldı.

BİR ANDA YERLE BİR OLDU

Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi olumsuzluk yaşanmadı.

Devasa binanın yerle 1 olduğu anlarsa yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


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