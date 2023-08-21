Hatay'da su tankeri şarampole devrildi: 2 ölü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bariyerlere çarpıp, şarampole devrilen su tankerindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 15:33
Hatay'da su tankeri şarampole devrildi: 2 ölü
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Altınözü ilçesine bağlı Yunushan Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında bir inşaat firmasına ait M.A. yönetimindeki 06 DK 4824 plakalı su tankeri, bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada sürücü ile yanındaki M.Y., hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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