CHP’li Seyit Torun’dan Bakan Soylu’ya sert tepki

16 Aralık 2022 Cuma, 20:55

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik “Belki de tarihin İstanbul’daki en aciz belediye başkanı” sözlerine yanıt verdi. Torun, “Süleyman Soylu; Saray’a vezir olmak isterken her yaptığınla rezil oluyorsun. Tarihte görülmemiş bir ‘beceriksiz’ arıyorsan aynaya bak. Çünkü sen, bu ülkeye yakışmayan bir bakansın” dedi.

Seyit Torun, Süleyman Soylu’nun Ekrem İmamoğlu’na yönelik “Çöpünü toplamaktan aciz bir belediye başkanı, İETT otobüsünü çalıştırmaktan aciz bir belediye başkanı, belki de tarihin İstanbul’daki en aciz bir belediye başkanı, bütün bu yapamadıklarını acaba hukukun verdiği bir karar üzerinden örtüp başka bir adım atabilir mi” sözlerine tepki gösterdi.

"SARAY’A VEZİR OLMAK İSTERKEN HER YAPTIĞINLA REZİL OLUYORSUN"



Seyit Torun, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, Süleyman Soylu’nun Ekrem İmamoğlu’na yönelik sözlerinin yer aldığı paylaşımı alıntıladı ve şunları kaydetti:

Süleyman Soylu; Saray’a vezir olmak isterken her yaptığınla rezil oluyorsun. Tarihte görülmemiş bir ‘beceriksiz’ arıyorsan aynaya bak. Çünkü sen, bu ülkeye yakışmayan bir bakansın.