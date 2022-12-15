Soylu'dan İmamoğlu davası hakkında açıklama: Bizans oyunu

15 Aralık 2022 Perşembe, 18:08

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak yolunu açan 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Soylu şunları kaydetti:

"Birincisi yargıya saygı duymak lazım. Yargıyı en üst noktaya taşımak, yargıyı töhmet altında bırakmak doğru bir davranış değil. Kesinleşmemiş, daha adımları olan bir yargı kararı var. Bir önceki mahkeme safhında da bugün yapılanlar da anayasa 138’e aykırıdır. Yargının bundan sonraki süreçlerini etkilemeye çalışan, yargının kendi ilkeleri ile karar almasını etkilemeye çalışmaktır. Bunlardan bir tanesini biz yapsak, çarmıha gererlerdi.

"BİZANSI OYUNU"

Buna Bizans oyunu denir. Bizi basamak kullanarak, bir adım öne geçebilir miyim diye bir süreçtir. Yargı süreci devam ediyor.”