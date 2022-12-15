Soylu'dan İmamoğlu davası hakkında açıklama: Bizans oyunu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına ilişkin "Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar, biz yapsak çarmıha gererler" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak yolunu açan 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası kararıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Soylu şunları kaydetti:
"Birincisi yargıya saygı duymak lazım. Yargıyı en üst noktaya taşımak, yargıyı töhmet altında bırakmak doğru bir davranış değil. Kesinleşmemiş, daha adımları olan bir yargı kararı var. Bir önceki mahkeme safhında da bugün yapılanlar da anayasa 138’e aykırıdır. Yargının bundan sonraki süreçlerini etkilemeye çalışan, yargının kendi ilkeleri ile karar almasını etkilemeye çalışmaktır. Bunlardan bir tanesini biz yapsak, çarmıha gererlerdi.
"BİZANSI OYUNU"
Buna Bizans oyunu denir. Bizi basamak kullanarak, bir adım öne geçebilir miyim diye bir süreçtir. Yargı süreci devam ediyor.”
Video Haberler
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'lileri kızdıracak İmamoğlu yorumu
- İmamoğlu davasında dikkat çeken ayrıntı!
- Dış basın karar hakkında ne yazdı?
- İstanbullu iradesine sahip çıkıyor
- Rasim Ozan Kütahyalı Erdoğan'a yalvardı
- İmamoğlu davası ‘ahmak’tan ibaret değil
- 'Bu kararı aldıran zat...'
- Kylian Mbappe taraftardan özür diledi...
- Bir İmamoğlu tepkisi de Abdullah Gül'den
- Fed faiz kararını açıkladı