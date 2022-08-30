CHP'li Seyit Torun'dan Devlet Bahçeli'ye 'afiş' yanıtı: 'Sözlerini ciddiye almıyoruz'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i İzmir'in kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla astırılan afişler üzerinden eleştirerek "Afişlerin öznesi ‘barış’ değil ‘zafer’ olmalıydı" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Torun, "Bahçeli’nin sözlerini ciddiye almıyoruz. Yani onun nereye çalıştığı, kimlerin adına konuştuğu belli. Söylediğinin de bir karşılığı yok" dedi.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu için kentin çeşitli yerlerine astırılan afişlerle ilgili "Afişte ‘barış’ değil ‘zafer’ yazmalıydı" sözlerini yanıtladı.
"SÖZLERİNİ CİDDİYE ALMIYORUZ"
Torun, MHP liderini eleştirerek şunları kaydetti:
"Bahçeli’nin sözlerini ciddiye almıyoruz. Yani onun nereye çalıştığı, kimlerin adına konuştuğu belli. Söylediğinin de bir karşılığı yok zaten. Yani kendisi kavramlarla uğraşarak halkın gerçeğinden kopuk yaşıyor. Halkın derdi gerçekten şu an da yoksulluk, yolsuzluk. İnanılmaz sorunlar varken kavramlar üzerinden algı yaratmaya çalışmak ancak Bahçeli’ye yakışır zaten. Onun söylediklerinin bizim nezdimizde çok bir karşılığı yok. Büyükşehirlerimizin çalışmaları tabi ki onları rahatsız ediyor. Sürekli artan başarılar, vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeleri, harcadıkları her kuruşun hesabını vermeleri, şeffaf olmaları bugünkü kokuşmuş Türkiye’nin içerisinde elbette ki göze batıyor. Rahatsız ediyor onları. Çünkü onlar alışmışlar devletin kaynaklarını sömürmeye, kul hakkı yemeye. Elbette ki belediyelerimizin başarılarını gördükçe de rahatsızlıkları daha fazla artıyor."
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