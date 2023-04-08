Son dakika... Erdoğan'dan metro açılışında Kılıçdaroğlu'nu hedef göstererek din istismarı: 'Kıblesi Kabe olmayanın...'

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 17:07

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 17:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı açılış töreninde konuştu.

'Seccade' tartışması üzerinden bir kez daha Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Kıblesi Kabe olmayanın, artık seccadesi nereye bakar bilemem" dedi.

İMAMOĞLU'NA YÜKLENDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şu sözlerle yüklendi:

"Derin bir muhabbetle bağlı olduğumuz İstanbul'u birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız. Sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz. Nerede eksik, sıkıntı, ihtiyaç varsa müdahale ediyor; yapmaktan çekinmiyoruz. Asıl sorumlusu becerip devam ettiremediği için bu metro hattını büyükşehir belediyesi yapmadığı için bakanlığımız devraldı. Birileri, inşaatı başlamış metro hatlarına beton döküyor. Bakanlığımız ise 5 metro hattının yapımını sürdürüyor.

3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Buna asıl dersi 2024'te İstanbul verecek. Şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek."

"BUNLARI İYİ TANIMAK LAZIM"

Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise, 'seccade' tartışması üzerinden hedef alan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Artık uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Ramazan yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Bereketli bir Ramazan yaşıyoruz. Birileri seccadelerin üstüne ayakkabıyla basabilir. Eee ne yapalım. Bunları da iyi tanımak lazım. Kıblesi Kabe olmayanın artık seccadesi nereye bakar bilemem. Ramazan tüm Müslümanların vahdetinin sembolüdür. Ramazan oruçla, namazla, zikirle gönüllerimizi arındırma mevsimidir. Ramazan bereketiyle değil aynı zamanda sevinciyle de gelir. Bu sene deprem afeti sebebiyle Ramazan'ı buruk yaşıyoruz. Kalbimizin bir yarısı buradaysa diğer yarısı deprem bölgesindedir. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar şehitler safında. Sevgililer sevgilisi Peygamberimize komşu."

MUHALEFETİ DE UNUTMADI

Muhalefeti de 'unutmayan' Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi aralarında her gün kriz yaşayan 7'li koalisyon var. 8'li, 9'lu olabilir. 4 tane yavru hepsi CHP'nin yanında yer aldılar, ama biz milletimizle buradayız. Durmuyoruz, kapı kapı dolaşıyoruz. 14 Mayıs Türkiye için ayrı bir bayram olsun."