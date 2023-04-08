Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı!

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 16:58

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 16:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"OMUZ OMUZA VEREREK HER ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİZ"

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla Musevi yurttaşları tebrik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yüzyıllardır aynı toprağı paylaştığımız, ülkemizin gelişimine her alanda büyük katkı sağlayan Musevi vatandaşlarımızın barış, güven ve huzur içinde yaşamaları, ülkemizin beraberliğinin teminatıdır. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi karşısında aziz milletimiz omuz omuza vererek her zorluğun üstesinden gelebileceğini bir kez daha göstermiştir.

Depremin ilk anlarından itibaren dayanışma ruhu içerisinde hareket eden Musevi vatandaşlarımız da takdire şayan bir duruş sergilemişlerdir. 85 milyon olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu hassasiyetlerinden dolayı tüm Musevi vatandaşlarımı tebrik ediyorum. Musevi vatandaşlarımızın Hamursuz Bayramı sevincini paylaşıyor, kendilerine ve tüm Musevilere esenlikler diliyorum."