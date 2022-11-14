CHP'li Seyit Torun'dan Erdoğan'a 'kredi' yanıtı: 'Partizanlık itirafı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Ben teminat vermezsem kredi alamazlar” sözlerine karşılık yanıt verdi.

Sarp Sağkal
14 Kasım 2022 Pazartesi, 04:00
CHP'li Seyit Torun'dan Erdoğan'a 'kredi' yanıtı: 'Partizanlık itirafı'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li belediyelerin yurttaşlara yönelik hizmetler için anlaştığı krediler konusunda, “Ben teminat vermezsem kredi alamazlar” dedi. Erdoğan’ın sözlerine yanıt CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’dan geldi.

Belediyelerin projeleri için onay bekleyen kredilerini anımsatan Torun, “Erdoğan’ın açıklamaları partizanlığın itirafıdır. İşte bu zihniyet yüzünden belediyelerimizin 28 milyar 680 milyon liralık projeleri bir tek imza bekliyor. Vatandaşları cezalandırıyorlar” ifadelerini kullandı. 


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